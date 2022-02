Ist "friedliche Sabotage" das Mittel für den Klimaschutz? Der Meinung ist Klimaktivist Tadzio Müller, der sich am Sonntag bei "Stern TV" (RTL) den kritischen Nachfragen von Moderator Nikolaus Blome stellen musste. Die Folge: eine hitzige, teils konfus wirkende Diskussion um die richtige Wahl der Mittel.

Da war er wieder, der berühmt-berüchtigte "Heiße Stuhl", der in den 90er-Jahren die Debattenkultur im Privatfersnehen prägte: In der Sonntagsausgabe von "Stern TV" (RTL) nahm Klimaschützer Tadzio Müller auf dem Traditionssitzmöbel Platz und stellte sich den Fragen von Moderator Nikolaus Blome. Bereits bei seiner Vorstellung zeigte Müller, in welche Richtung seine Argumentation gehen würde: "Die Klimakrise ist Gewalt, deswegen ist friedliche Sabotage legitime Notwehr."

Blome hakte nach. "Friedliche Sabotage - ich möchte gerne wissen, was das ist. Wenn Sachen kaputtgehen, ist das nicht mehr friedlich." Als Müller ansetzte zu erklären, dass erst am Morgen ein Zyklon auf Madagaskar sechs Menschen getötet habe, unterbrach ihn Blome umgehend. "Antworten Sie auf die Frage, sonst macht's keinen Spaß!"

"Na gut, dann lass ich mich mal auf ihr Spiel ein", gab Müller nach und versuchte in der Folge immer wieder, seinen Standpunkt zu verdeutlichen. Es handle sich bei friedlicher Sabotage um Aktionen, bei denen Menschen zum Beispiel Kohlebagger oder Gerätschaften, die ein Gaskraftwerk bauen, "fachgerecht außer Stand setzen und dabei zuallererst peinlich genau darauf achten, dass keine Menschen zu Schaden kommen", so der Klimaaktivist. Sollte eine Gefahr für Leib und Leben bestehen, werde die Aktion abgeblasen. Es gebe dafür tatsächlich so etwas wie ein Regelwerk aus den 70er-Jahren.

"Wenn Sie Autos zerstören wollen, dann stehen Sie dazu!"

Moderator Blome wollte aber auf etwas ganz anderes hinaus. "Wir wollten uns hier unterhalten über die Frage, was ist Gewalt, und vor allem, was ist Ihre Antwort auf die Klimakrise." Blome verlangte Tacheles: "Wenn Sie Autos zerstören wollen, um für mehr Klimaschutz zu arbeiten, dann stehen Sie dazu, und dann reden wir weiter. Also: Müssen Autos brennen, damit's hier mehr Klimaschutz gibt?"

Müller entgegnete, er meine damit nicht, dass man seelenlosen Gegenständen per se Gewalt antun könne. Doch Blome bohrte weiter nach: "Sie können doch nicht dem einzelnen Autobesitzer sagen, dein Auto muss heute leider brennen - ist halt für den Klimaschutz. Das kann nicht sein." Man müsse sich über die Wahl der Mittel für den Klimaschutz unterhalten.

Frauke Ludowig: "Sie sind kein Vorbild!"

Ein ums andere Mal unterbrachen sich Klimaaktivist und Moderator gegenseitig, um mit ihren Argumenten zu punkten. Bis sich Moderatorin Frauke Ludowig einschaltete. "Wir verstehen überhaupt nicht, warum man Gewalt anwenden muss, um zum Ziel zu kommen", entgegnete sie in Richtung Tadzio Müller. Sie kenne viele junge Menschen, die sich für Klimaschutz einsetzen. Gewalt sei kein Vorbild. "Und deshalb sind auch Sie kein Vorbild!"

Auch meldete sich aus dem Panel Joachim Llambi zu Wort. Der "Let's Dance"-Juror bescheinigte Müller, er sei einerseits ein "cleveres Kerlchen", doch rede er "ein bisschen wirr" und sei nicht klar in seiner Aussage. Bagger, die man sabotiere, oder Autos, die man anzünden wolle, gehörten irgendjemandem. "Und Sie sagen 'Ist mir egal, ich möchte Aufmerksamkeit'".

Auf einen gemeinsamem Nenner kamen Moderator Blome und Klimaaktivist Müller bis zum Schluss nicht. Was die Einschätzung der Klimapolitik betrifft, werde man sich nicht einigen können, so Blome. "Weil Sie die Verschärfung für nicht ausreichend halten und deshalb leugnen, dass es überhaupt eine gab - aber es gab eine." Tadzio Müller hielt ein weiteres Mal dagegen. Man habe eine globale Verantwortung, die nicht wahrgenommen werde. "Die globale Verantwortung, die wir haben, ist, uns nicht so zu verhalten wie Ar...löcher."