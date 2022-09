Kaley Cuoco, Johnny Galecki und Co. strichen durch "The Big Bang Theory" (2007-2019) eine stattliche Summe ein - und zählen dadurch zu den bestbezahlten Serienstars des Planeten. Wie das US-Portal "Insider" nun berichtet, soll die hierzulande bei ProSieben beheimatete Erfolgssitcom Kaley Cuoco sogar zur Multimillionärin gemacht haben.

Wie es in der Meldung heißt, habe die 36-Jährige im Laufe der insgesamt zwölf Staffeln sage und schreibe 160 Millionen Dollar verdient. Zu Beginn der Serie haben Cuoco und ihre Kollegen Jim Parsons und Johnny Galecki "Insider" zufolge jeweis 60.000 Dollar pro halbstündiger Episode erhalten.

Für Cuoco und ihre Co-Stars: Bis zu einer Million Dollar pro Folge

Dabei sollte es jedoch nicht bleiben: In der vierten Staffel stieg die Summe auf 200.000 Dollar pro Folge, in der fünften auf 250.000, in der sechsten auf 300.000 und in der siebten auf satte 350.000 Dollar. Für Staffel acht bis zehn handelten Cuoco, Parsons, Galecki und ihre Co-Stars Kunal Nayyar und Simon Helberg sogar einen noch lukrativeren Deal aus - und durften sich über eine Million Dollar pro Episode freuen.

Nicht mehr ganz so viel sackten die fünf in den letzten beiden Staffeln der Sitcom ein - denn Cuoco, Parsons, Galecki, Nayyar und Helberg verzichteten auf einen Teil ihrer Gage, damit das Gehalt der Kolleginnen Melissa Rauch und Mayim Bialik auf "zumindest" 450.000 Dollar angehoben werden konnte. Nichtsdestotrotz: Insgesamt soll Cuoco durch "The Big Bang Theory" 163,4 Millionen Dollar vor Steuern eingenommen haben. Da der Cast zudem bis heute aus Einnahmen aus den Rechteverkäufen zur Serie verdient, dürfte diese Summe in den nächsten Jahren sogar noch wachsen.