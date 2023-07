Inzwischen hat es eine gewisse Tradition: Barack Obama teilt schon seit Jahren seine Sommer-Playlist mit seinen Followern auf Social Media. Dieses Jahr handelt es sich um einen besonders bunten Genre-Mix.

Seit einigen Jahren teilt Barack Obama (61) seine ganz persönliche Sommer-Playlist ( Spotify) mit seinen Followern auf Twitter - so auch Donnerstag. Während es vergangenes Jahr gleich mehrere Songs von Beyoncé mit auf die Favoritenliste des ehemaligen US-Präsidenten schafften, steht dieses Jahr offenbar unter dem Motto: Die Mischung macht's. Neben Country-Hits wie "Fast Car" ( Luke Combs) gibt es auch den entspannten Song "Snooze" von SZA. Klassiker wie "(Sittin' On) The Dock of the Bay" (Otis Redding) hat Obama auch im Repertoire.

Barack Obamas Hit-Mix: Von Folk über Rap bis Pop ist alles dabei

Unter den insgesamt 41 Songs befinden sich auch ein paar Stücke, die in den sozialen Medien mächtig für Aufruhr sorgten: "Princess Diana" (Ice Spice & Nicki Minaj) und "Not Strong Enough" (Boygenius) - ja, auch Rap schaffte es auf Obamas Liste. Die Rap-Legende Nas mit "The World is Yours" ist ebenfalls vertreten. Von Folk über Hip-Hop bis Pop ist alles dabei. Nicht nur Hörerinnern und Hörer freuen sich über die Playlist, sondern auch darin vermerkte Künstlerinnen und Künstler wissen die Geste zu schätzen. So freute sich beispielsweise die amerikanische Sängerin Janelle Monae in ihrer Instagram-Story: "Barack weiß, was los ist!" Denn er packte ihre Ode an Dreiecksbeziehungen "I Only Have Eyes for 42" mit in seine Liste.

Traditions-Liebhaber unter den Followern dürfen sich unter anderem freuen, dass "Doctor Feelgood" ( Aretha Franklin) und "Dance Me To The End Of Love" ( Leonard Cohen) als Live-Version mit dabei sind. Weitere Künstler sind Pearl Jam mit "Just Breathe" und die Country-Künstlerin Ashley McBryde mit ihrem Song "The Devil I Know".