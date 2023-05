Lewis Capaldi (26) treibt mit seinem neuen Song "Wish You The Best" sogar Kinder Tränen in die Augen. Besonders rührend ist das zugehörige Musikvideo: Ein kleiner Hund namens Willow und ein alter Mann (verkörpert von "Harry Potter"-Star David Bradley) spielen sich in die Herzen der Fans.

Lewis Capaldis (26) neuer Song "Wish You The Best" kam zwar bereits Mitte April heraus, sorgt jedoch nach wie vor für großen Anklang in seiner Fangemeinde. Nicht nur mit seinem Text stieß der Popstar auf Zuspruch, sondern vor allem das Musikvideo begeistert und berührt. "Ich bringe jetzt auch Kinder zum Weinen", schrieb der Sänger nun verblüfft auf Social Media zu einem Video, das auf TikTok mit über 16 Millionen Views gerade viral geht. Es zeigt ein kleines Mädchen, das aus tiefster Seele weint - wegen des Videos.

Sie ist nicht die Einzige: Derzeit machen tausende Clips im Netz die Runde, auf dem sich junge und alte Fans bei ihrer emotionalen Reaktion auf die Geschichte hinter "Wish You The Best" zeigen. Ein tatteriger Mann (gespielt von "Harry Potter"-Star David Bradley) geht seinem Beruf als Briefträger mit Leidenschaft nach, und das trotz seines hohen Alters. Einer darf in seinem Rad-Körbchen natürlich nicht fehlen: Sein kleiner Hund Willow.

Die zwei sind unzertrennlich - bis der Postbote unerwartet stirbt und Willow alleine zurücklässt. Der kleine Streuner wird schließlich am Grab seines verstorbenen Herrchens von einem Nachwuchs-Briefträger aufgelesen. Eine neue Freundschaft zwischen Mensch und Tier gedeiht. Bis in den Tod blieb Willow seinem Besitzer treu - und dackelt schließlich seinem ersten Herrchen wieder in die Arme, als er selbst das Zeitliche segnet.

"Du hast mich so schlimm zum Weinen gebracht"

Die Kommentarspalte geht indes über vor tief betroffenen Kommentaren: "Oh, mein Gott! Ich weiß nicht, ob ich dir jemals verzeihen kann, Lewis Capaldi. Du hast mich so schlimm zum Weinen gebracht", schreibt ein User bei TikTok. "Wenn du jemals wieder ok sein willst, schau dir nicht das neue Musikvideo von Lewis Capaldi an", warnt ein anderer Fan online und gesteht. Auf YouTube schwärmt ein Nutzer: "Noch nie hat mich ein Musikvideo so sehr berührt wie dieses. Wow. Ich heule, aber es ist auch ein wunderschönes Beispiel für wahre Freundschaft zwischen einem Haustier und seinem Besitzer."

"Das Lied an sich ist der wohl traurigste Song, den ich je geschrieben habe", erklärte Capaldi in einem Interview mit "The Sun". Das Stück thematisiere den Liebeskummer und das damit einhergehende Liebes-Aus mit Ex-Freundin und "Love Island"-Gewinnerin Paige Turley (25). Sein Plan scheint dem 26-Jährigen damit also geglückt, wo er das Lied doch via Instagram folgendermaßen bewarb: "Zeige dieses Video jemanden, wenn du ihn zum Weinen bringen willst!"