René Weller liegt im Sterben. Das bestätigte seine Frau Maria, die den an Demenz erkrankten Ex-Boxer pflegt, in einem Interview. Die 70-Jährige erklärte, sie habe "alles Menschenmögliche" für ihren Mann getan.

Seit neun Jahren kämpft René Weller mittlerweile gegen seine Demenz-Erkrankung. Nun soll sich der Zustand des früheren Profiboxers weiter verschlechtert haben. Wie seine Frau Maria Weller am Freitag in einem Interview mit "Bild" bestätigte, liegt der 69-Jährige in seinem Zuhause in Pforzheim auf dem Sterbebett.

"Ich muss loslassen und ich werde es auch tun und meinen Champ gehen lassen. René hat unter anderem wegen Fieberschüben nochmals eine Antibiotika-Gabe bekommen", sagte sie gegenüber "Bild": "Wie die Palliativmediziner mir mitteilten, wird es vermutlich die letzte sein. Alles andere wäre eine Quälerei."

"Die Medikamente haben den Champ nochmals, wahrscheinlich ein letztes Mal, aufgerichtet"

Die 70-Jährige, die ihren Jahren bereits seit mehreren Jahren pflegt, erklärte weiter: "Die Medikamente haben den Champ nochmals, wahrscheinlich ein letztes Mal, aufgerichtet. Daher bitte ich seine engsten Freunde und Weggefährten, ihn nochmals anzurufen, damit er ihre Stimme hört und in Frieden dann gehen kann." Sie selbst sei mit sich "im Reinen" und habe "alles Menschenmögliche für die große Liebe meines Lebens getan", fuhr Weller fort.

Neunmal war René Weller im Laufe seiner Boxkarriere Deutscher Meister. 1993 hängte der fünfmalige deutsche Boxer des Jahres seine Sportkarriere an den Nagel. Mit seiner Frau Maria ist Weller seit November 2013 verheiratet. Gemeinsam waren sie in unterschiedlichen Reality-Formaten im TV zu sehen, darunter 2016 im RTL-"Sommerhaus der Stars".