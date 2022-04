Ihr Sohn ist der reichste Mensch der Welt: Maye Musk, Mutter von Tesla-Gründer Elon Musk, ist selbst ein erfolgreiches Model. Bei GNTM will sie nun Heidi Klum unter die Arme greifen.

Klar: Fast jeder weiß, wer Elon Musk ist. Immerhin weist die Milliardärsliste, die das "Forbes"-Magazin alljährlich erstellt, den Tesla-Gründer als reichsten Menschen der Welt aus. Doch auch die Mutter des berühmten Unternehmers ist keine Unbekannte. Bereits seit Jahrzehnten ist Maye Musk im Modelbusiness erfolgreich - beste Voraussetzungen also, um den Teilnehmerinnen der 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" den einen oder anderen Ratschlag mit auf den Weg zu geben.

Wie ProSieben nun ankündigte, soll Musk in der kommenden Folge am Donnerstag, 14. April, 20.15 Uhr, als Gastjurorin bei GNTM zu sehen sein. Die 73-Jährige ist nicht nur ehemalige "Miss Südafrika", sondern auch das derzeit älteste Model der US-amerikanischen Kosmetikmarke CoverGirl. Heidi Klum ist begeistert von ihrem prominenten Besuch: "Maye Musk zeigt, dass Schönheit keine Altersgrenze kennt."

Maye Musk: "Unbedingt anschauen!"

Auch die 51-jährige Kandidatin Martina, die gemeinsam mit ihrer 18-jährigen Tochter Lou-Anne an der Sendung teilnimmt, ist aufgeregt angesichts des Auftritts der Kanadierin: "Ich bin ein großer Fan von Maye. Zusammen mit meiner Tochter vor ihr zu laufen, ist für mich wirklich der beste und faszinierendste Augenblick in der kompletten Staffel." Musk selbst vermittelte ihre Vorfreude auf ihrem Instagram-Profil. Dort teilte sie ein Foto vom Set und schrieb: "Ich hatte so viel Spaß mit der wunderbaren Heidi Klum als Gastjurorin für 'Germany's Next Topmodel. Unbedingt anschauen!"

Musk wird Heidi Klum bei ihrer Entscheidung unterstützen und die Models auf dem Catwalk bewerten. Derzeit kämpfen noch zwölf Kandidatinnen im Alter von 18 bis 66 um den Titel "Germany's Next Topmodel".