In den vergangenen Jahren war Peter Fox nur zusammen mit seiner Band Seeed zu hören. Mit seiner neuen Single "Zukunft Pink" scheint der Sänger nun jedoch an seinen Solo-Erfolg aus dem Jahr 2008 anknüpfen zu wollen.

Peter Fox ist zurück! 2008 brachte der Seeed-Sänger mit "Stadtaffe" sein bislang einziges Solo-Album auf den Markt, es gehörte mit Hits wie "Alles neu", "Haus am See" und "Schwarz zu blau" zum Erfolgreichsten, was der deutsche Pop jener Zeit zu bieten hatte. 14 Jahre ließ Fox seine Fans seitdem warten - und feiert nun sein Comeback mit einem neuen Song. Der inzwischen 51-Jährige hat mit Feature-Gast Inéz von der Electronica-Band Ätna eine Single plus Video veröffentlicht, "Zukunft Pink" heißt der Gutelaune-Dancehall-Titel.

Das Lied sei "ein Plädoyer für die Hoffnung, für lebensnotwendige Leichtigkeit in schweren Zeiten", hieß es vorab in einer Ankündigung. Darüber hinaus sei "Zukunft Pink" inspiriert von "familiären Hinterhofparties und dem Morgen danach, von Beats aus Süd- und Westafrika, sowie dem glasklaren Morgentau über den Weiten Brandenburgs". Zudem scheint der Track auch eine Hymne für den Feminismus zu sein - singt Fox doch "Frau'n rul'n die Welt".

"Alle malen schwarz, ich seh die Zukunft pink!", heißt es dementsprechend immer wieder. Ob die Zukunft auch ein neues Album des Musikers beinhaltet, bleibt jedoch zunächst unklar. Fox hatte eine zweite Solo-Platte nach "Stadtaffe" eigentlich ausgeschlossen, ist aber bereits als Headliner für einige Festivals 2023 bestätigt.