Schauspielerin Leah Remini gehörte seit ihrer Kindheit der religiösen Bewegung Scientology an, 2013 trat sie öffentlich aus der Gemeinde aus. Nun verklagt sie die selbst ernannte Kirche "nach 17 Jahren der Belästigung, Einschüchterung, Überwachung und Diffamierung."

Bis heute sind zahlreiche Hollywood-Stars Mitglied von Scientology, das wohl bekannteste Aushängeschild der selbst ernannten Kirche ist "Mission: Impossible"-Darsteller Tom Cruise. Jedoch haben auch einige Promis der Gemeinde den Rücken gekehrt - so wie Schauspielerin Leah Remini. Seit ihrem Austritt 2013 erhob sie schwere Vorwürfe gegen Scientology. Nun ging der "King of Queens"-Star sogar weiter und verklagte die religiöse Bewegung.

Am Mittwoch reichte die 53-jährige Klage bei einem Gericht in Los Angeles ein. Auf Instagram teilte sie ihren Fans von diesem - für sie - wichtigen Schritt mit. "Nach 17 Jahren der Belästigung, Einschüchterung, Überwachung und Diffamierung reiche ich Klage gegen Scientology und David Miscavige ein. Obwohl der Einsatz für die Opfer von Scientology mein Leben und meine Karriere erheblich beeinflusst hat, hat Scientology ihr letztes Ziel, mich zum Schweigen zu bringen, nicht erreicht", schrieb sie in einem Statement.

Weiter erklärte sie, dass es bei ihrer Klage darum gehen würde, "was Scientology mir angetan hat, aber ich bin eine von Tausenden, die in den letzten sieben Jahrzehnten Zielscheibe von Scientology waren."

Remini: "Mit meinem Austritt ist alles, was ich hatte, verloren gegangen"

Ihr Statement beendete sie mit den Worten: "Mit dieser Klage hoffe ich, die Rechte zu schützen, die ihnen und mir von der Verfassung der Vereinigten Staaten gewährt werden, um die Wahrheit zu sagen und die Fakten über Scientology zu berichten, ohne Angst vor bösartigen und rachsüchtigen Vergeltungsmaßnahmen zu haben, gegen die die meisten keine Möglichkeit haben, sich zu wehren."

Remini kam über ihre Mutter zu Scientology, die seit Jahren unter Kritik steht. In der Öffentlichkeit sind sowohl der Religionscharakter als auch die Methoden der Organisation überaus umstritten. Bereits in ihrer Dokureihe "Leah Remini: Scientology and the Aftermath" sprach die Schauspielerin unter anderem mit ehemaligen Mitgliedern über die Zeit in der Sekte.

"Ich war 35 Jahre bei Scientology, ich habe mein ganzes Leben in dieser Organisation verbracht. Mit meinem Austritt ist alles, was ich hatte, verloren gegangen", erklärte sie 2017 gegenüber der "Bild", "vor allem der Verlust meiner engen und langjährigen Freunde hat eine große Wunde hinterlassen. Auch dass ich mein ganzes Leben lang belogen wurde, schmerzt noch immer."