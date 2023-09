Nach mehr als zwei Jahrzehnten feiern Justin Timberlake, Joey Fatone, Lance Bass, J.C. Chasez und Chris Kirkpatrick ihr Comeback als *NSYNC. "Better Place", der neue Song der früheren Boyband, erscheint bereits im September.

Sie sorgten bereits bei den MTV Music Awards am Dienstag für die Überraschung des Abends: Zum ersten Mal seit langer Zeit zeigten sich Joey Fatone, Lance Bass, J.C. Chasez, Chris Kirkpatrick und Justin Timberlake wieder gemeinsam auf der Bühne. Nun gibt es für Fans der ehemaligen Boyband *NSYNC abermals Anlass zur Freude: Nach über 20 Jahren erscheint noch im September erstmals wieder ein neuer Song der Gruppe.

"Better Place" lautet der Titel des Tracks, dessen baldige Veröffentlichung Justin Timberlake nun auf seinem Instagram-Profil ankündigte. In einem kurzen Video, dass der 42-Jährige am Donnerstag teilte, sind die fünf Musiker gemeinsam im Studio zu sehen. Zudem ist ein Ausschnitt des Liedes zu hören. "Wir machen den Song als Liebesbrief an unsere Fans", sagt Timberlake in dem Clip.

Auf weitere gemeinsame Veröffentlichungen der früheren Boygroup dürfen Fans leider nicht hoffen: Wie Universal der "Today Show" des US-Senders NBC mitteilte, handelt es sich bei dem neuen Titel um ein einmaliges Projekt. "Better Place" erscheint am 29. September. Der Song ist Teil des Soundtracks des neuen Animationsfilms "Trolls 3 - Gemeinsam Stark", der hierzulande ab 19. Oktober im Kino zu sehen ist.

Bei MTV Music Awards: *NSYNC überraschte Taylor Swift

Am Dienstagabend hatte die Gruppe um Sänger und Schauspieler Timberlake bei den MTV Music Awards einen Preis an Taylor Swift überreicht. Letztere war aufgrund der Reunion völlig aus dem Häuschen: "Macht ihr etwas? Was wird jetzt passieren? Sie werden etwas tun und ich muss wissen, was es ist", erklärte eine nervöse Swift, die zugab, als Kind Puppen von *NSYNC gehabt zu haben. Die Boyband ließ sich keine Antwort entlocken, als der Popstar fortfuhr: "Ihr seid der personifizierte Pop, also ist es wirklich zu viel, das von euren goldenen Pop-Händen zu bekommen."