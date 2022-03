Mit der Firma Sierra haben Roberta und Ken Williams Spielegeschichte geschrieben. Legendäre Klassiker wie die "King's Quest"-Reihe stammen aus ihrer Feder. Nun arbeitet das Ehepaar am Remake jenes Spiels, das das "Adventure"-Genre begründete. Grund war der Lockdown.

Zugegeben, um mit den Namen Roberta und Ken Williams etwas anfangen zu können, muss man ein alter Spiele-Hase fernab der 40 sein. Das Ehepaar schuf mit ihrer 1982 gegründeten Firma Sierra Klassiker wie "King's Quest", "Space Quest" und "Leisure Suit Larry". Nach der Blütezeit in den 80er- und 90er-Jahren wurde das Unternhemen erst an Vivendi, später an Activision-Blizzard verkauft.

Das Ehepaar Williams stieg 1999 aus der eigenen Firma aus, danach wurde es still um sie - von einer Auszeichnung für ihr Lebenswerk bei den Game Awards 2014 einmal abgesehen. Wie die beiden Urgesteine der Games-Branche nun jedoch dem Magazin "PC Gamer" verrieten, arbeiten sie mit dem Studio Cygnus Entertainment an der Neuauflage jenes Spiels, das allgemein als erstes Adventure überhaupt gilt - und auch so heißt: "Adventure", auch bekannt als "Colossal Cave Adventure".

Das Original erschien bereits 1976 und war ein reines Text-Spiel. Eine grafische Darstellung gab es nicht, das Abenteuer fand lediglich per Text und im Kopf des Spielers statt - ein interaktives Buch also. Via Texteingabe steuerte man seinerzeit durch das Labyrinth einer finsteren Höhle, meisterte Gefahren und begegnete Piraten, Trollen, Bären und anderen Lebewesen.

Comeback nach 20 Jahren Funkstille

Der Beiname "3D" im Titel deutet es bereits an: Das geplante Remake "Colossal Cave 3D Aventure" beschränkt sich nicht auf eine Buchstabenwelt, sondern stellt die abenteuerliche Höhlenforschung in moderner 3D-Grafik dar. Die Unity-Engine dient dabei als Entwicklungsgerüst, um über 140 Orte erlebbar zu machen. Entstanden ist die Idee aus Langeweile während der Corona-Zeit.

"Ken und ich waren im Lockdown eingesperrt, wie alle anderen auch", erklärt Roberta Williams gegenüber "PC Gamer". "Ken war gelangweilt und ich schlug ihm vor, ein Buch über Sierra zu schreiben. Der Prozess des Schreibens brachte längst vergessene Erinnerungen zurück, was dazu führte, dass Ken beschloss, die Unity-Enine zu lernen und ein Spiel zu entwickeln."

Ken Williams suchte demnach nach "etwas Interessantem zum Programmieren" - seine Frau schlug ihm "Colossal Cave Adventure" vor. Als sie gemeinsam immer tiefer in das Original einstiegen, "entdeckten wir viele Schichten von Komplexität, die erklären, warum das Spiel damals ein solches Branchenphänomen wurde".

Das Spiel, dem sie nun huldigen, habe laut Roberta Williams ihr eigenes "Unternehmen inspiriert und unser Leben verändert". Ihr Gatte lobt den Mix aus "Action-Elementen, Humor, einem Punktesystem, Adventure-Elementen, interessanten Charakteren, einer riesigen Welt, die es zu erkunden gilt". Er ist sicher, dass auch "Colossal Cave 3D Aventure" eine "neue Generation begeistern wird und es ist 100 Prozent anders als alles, was ich bisher auf dem Markt gesehen habe".

Ob die Lobhudelei verdient ist, wird sich voraussichtlich schon im Herbst diesen Jahres zeigen. Dann soll "Colossal Cave 3D Aventure" erscheinen - unter anderem für VR-Headsets.