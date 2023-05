Die Auflösung ist beschlossene Sache: Für die populäre Punkrockband Sum 41 ist nach der Veröffentlichung eines neuen Albums und weiteren Live-Auftritten Schluss. Via Social Media bedankte sich die Band bei ihren Fans.

Bereits im Jahr 1996 formierte sich die kanadische Punkrockband Sum 41, nun steht die Auflösung bevor. Wie die Gruppe unter anderem auf Instagram ankündigte, soll nach 27 Jahren Schluss sein. Einige der "besten Momente unseres Lebens" habe die Band den Mitgliedern um Sänger Deryck Whibley beschert. "Wir werden unseren alten und neuen Fans, die uns auf jede erdenkliche Weise unterstützt haben, für immer dankbar sein", teilte die Band auf Social Media mit. Doch der Entschluss steht fest: "Sum 41 werden sich auflösen."

Bereits mit ihrem Debütalbum "All Killer No Filler" (2001) starteten die Punkrocker durch, auch ihr wohl bekanntester Song "Fat Lip" stammt von dieser Patte. Seitdem folgten sieben weitere Studioalben. 2012 war die Band für einen Grammy in der Kategorie "Best Hardrock/Metal Performance" nominiert. Europäische Fans, die Sum 41 vor der Auflösung noch einmal live erleben möchten, haben auf mehreren Festivals die Chance dazu. In Deutschland werden die Kanadier auch auftreten, bei Rock am Ring und Rock im Park. Gemeinsam mit The Offspring und Simple Plan geht es dann im August und September in den USA auf "Let the Bad Times Roll Tour".

Neues Album kommt

Allerdings scheint es das mit den Live-Auftritten noch nicht gewesen zu sein, eine weitere Tour ist offenbar geplant - sogar mit neuer Musik. "Wir werden noch alle unsere derzeit anstehenden Tourtermine in diesem Jahr wahrnehmen und wir freuen uns darauf, unser letztes Album 'Heaven :x: Hell' zu veröffentlichen - neben einer finalen, weltweiten Tour, um zu feiern." Weitere Details möchte die Band in Kürze bekannt geben. An ihre Fans richtete sie noch die Nachricht: "Danke für die letzten 27 Jahre von Sum 41".