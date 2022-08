Gekriselt hat es wohl schon länger - nun gaben die 55-jährige "Tatort"-Schauspielerin und der 82-jährige Medien-Mogul ihre Trennung bekannt. Das Paar hat zwei erwachsene Kinder, 32 und 30 Jahre alt.

Anfang der 90-er war es eine "klassische" Liebesgeschichte: Schöne junge Schauspielerin und ein deutlich älterer, aber sehr vermögender und mächtiger Mann. Hubert Burda, heute 82 Jahre alt und immer noch einer der mächtigsten Medien-Unternehmer Deutschlands, heiratete 1991 Maria Furtwängler - eine mehr als 25 Jahre jüngere Schauspielerin und angehende Internistin. Ihr gemeinsamer Sohn Jacob war damals schon auf der Welt, Tochter Elisabeth sollte bald folgen. Nun gab das Paar seine Trennung bekannt, wie eine Sprecherin Furtwänglers am Montag der Deutschen Presse-Agentur (DPA) gegenüber bekannt gab. Dabei wählte sie folgende Worte: "Maria Furtwängler und Hubert Burda gehen bereits seit geraumer Zeit getrennte Wege. Sie sind einander, auch angesichts der beiden gemeinsamen Kinder, freundschaftlich und familiär verbunden und werden dies auch in Zukunft so handhaben".

Das Medienhaus Burda befindet sich mit Titeln wie "Bunte" und "Focus" nach wie vor komplett im Familienbesitz. Vater Hubert und seine beiden Kinder sind Eigentümer des Unternehmens. Maria Furtwängler, die parallel zu ihrer Schauspielkarriere studierte und 1995 in Medizin promovierte, arbeitete anfangs in München noch als Internistin. Vor allem kennt man sie jedoch seit nunmehr 20 Jahren als "Tatort"-Kommissarin Charlotte Lindholm aus Hannover, respektive Göttingen, wohin sie Anfang 2019 versetzt wurde. In diesem Herbst feiert Maria Furtwängler, die sich auch intensiv für Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen im Film-Business einsetzt, ihr 20-jähriges Jubiläum als Ermittlerin. Ihr Fall "Die Rache an der Welt" läuft am Sonntag, 9. Oktober, um 20.15 Uhr im Ersten.