Sie zählt seit den 90er-Jahren zu den bekanntesten TV-Gesichtern des Landes: Nun kündigte die "Schwiegertochter gesucht"-Moderatorin Vera Int-Veen an, dass sie ihre TV-Karriere beenden wolle.

Als Gastgeberin ihrer eigenen Talkshow "Vera am Mittag" wurde sie in den 90er-Jahren bekannt, seit 15 Jahren moderiert sie die Kuppelshow "Schwiegertochter gesucht" bei RTL - und jetzt soll Schluss sein. Wie Vera Int-Veen auf Instagram verkündete, beendet sie ihre Karriere: "Ja, ich höre mit Fernsehen auf", erklärte die Moderatorin. Die Entscheidung sei auch nicht spontan, sondern bereits im vergangenen Jahr gefallen, sagte die 54-Jährige.

Die Nachricht überraschte nicht nur ihre Fans: In einer späteren Instagram-Story bedankte sich die Moderatorin für "die zahlreichen Nachrichten", die sie erhalten habe und erklärte, dass sie nicht völlig von der Bildfläche verschwinden werde. Schließlich gebe es immer neue Projekte, sie und ihre Ehefrau Christiane Obermann steckten "voller Ideen": "Nur weil man das eine nicht mehr macht, ist es ja nicht so, dass man gleich Rentner ist. Wir suchen uns schon Beschäftigung."

Vera Int-Veen: "Möchte kreuz und quer durch die Welt"

Erste Pläne seien bereits gemacht, erklärte Vera Int-Veen weiter: "Vor allem wollen wir auch viel reisen. Jetzt, wo das wieder so nach und nach machbar ist. Ich möchte schon noch einmal kreuz und quer durch die Welt - und da freue ich mich drauf. Gerade in den nächsten Wintermonaten wolle sie irgendwo im Warmen "überwintern": "Ich glaube, das Projekt können wir mal angehen, dazu hätte ich Lust, so Richtung Asien."

Vera Int-Veen startete ihre Karriere Anfang der 90er-Jahre in der ARD, wo sie verschiedene Kinder-, Jugend- und Familiensendungen der ARD moderierte. Mit ihrer eigenen SAT.1-Talkshow "Vera am Mittag" (1996-2006) schaffte sie ihren endgültigen Durchbruch.