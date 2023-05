Eine Ära neigt sich ihrem Ende zu: Nach mehr als 50 Jahren auf der Bühne haben Aerosmith eine letzte Tournee abgekündigt. Die große Abschiedstour soll im September starten und insgesamt 40 Konzerte umfassen.

Schon lange warten Fans auf neue Songs von Aerosmith. 2012 ist "Music from Another Dimension!" erschienen, das letzte Album von Frontmann Steven Tyler und seinen Kollegen. 2019 hat Gitarrist Joe Perry sogar ein neues Album versprochen, doch offenbar wurde daraus nichts.

Denn statt einer neuen Platte haben die US-Rocker nun eine große Abschiedstournee angekündigt. "Lasst uns alle noch ein letztes Mal durchdrehen", heißt es seit vergangenem Montag auf der Webseite der Gruppe. Ab September 2023 sind rund 40 Konzerte in Nordamerika angesetzt. Im Januar 2024 soll die Tour in Kanada enden. In Europa sind derzeit keine Auftritte geplant.

"Peace out!"

"Das ist kein Abschied, das ist ein Peace out!", erklärt die Band - und verspricht: "Ihr werdet die beste Show eures Lebens bekommen." In einem rund zweiminütigen Videoclip, in dem unter anderem Eminem, Dolly Parton und Guns'n'Roses-Gitarrist Slash zu sehen sind, bestätigt Steven Tyler zudem das Ende der Gruppe: "Es ist wahr. Und wenn ihr glaubt, wir machen Witze, träumt weiter!"

Mit geschätzt 150 Millionen verkauften Tonträgern zählen Aerosmith zu den erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten. Bekannt wurden sie mit Hits wie "Cryin'", "I Don't Want to Miss a Thing" und der Kollaboration "Walk This Way" mit der Rapgruppe Run DMC.

Die im Jahr 1970 gegründete Hardrock-Formation hatte zuletzt immer wieder Auftritte absagen müssen. Grund ist laut einem Statement der Band der gesundheitliche Zustand von Sänger Steven Tyler gewesen. Der 75-Jährige hatte nach einer Operation im vergangenen Jahr einen Drogenrückfall erlitten. Der einst heroin- und kokainabhängigen Musiker hatte bereits 2009 öffentlich gemacht, von Schmerzmitteln abhängig zu sein.