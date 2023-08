Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen verhängten die Veranstalter des Wacken Open Air einen Anreisestopp, nun startete das Heavy-Metal-Festival mit reduzierter Kapazität. Doch für Fans, die mit mehr aufs Gelände dürfen, wartet ein kleiner Trostpreis.

Für viele Heavy Metal-Fans ist es die Veranstaltung des Jahres: das Wacken Open Air. Es ist eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt und eines der größten Open-Air-Festivals Deutschlands. Doch dieses Jahr sorgte die Anreise und der Einlass für ein großes Chaos, Grund dafür sind die schlechten Wetterbedingungen. Dauerregen hat das Festivalareal in eine Schlammlandschaft verwandelt, weswegen die Veranstalter den Einlass stoppen mussten. Nun ist klar, wie es für die Wacken-Fans weitergeht.

Nach dem Chaos ist das Festival mit Verspätung gestartet. Doch statt den erwarteten 85.000 Teilnehmern, wird Wacken nun mit reduzierter Kapazität ausgeführt. Knapp 35.000 Menschen müssen draußen bleiben. Allerdings gebe es für diese Fans geplante Rückerstattungen, die nicht nur für das Open Air gelten, sondern auch für die Campingbereiche. Das teilten die Veranstalter auf der Homepage mit.

Wacken Open Air: Streichung von sechs Bands

"Ausführliche Informationen über den Rückerstattungsprozess - und auch darüber, wann ihr Fans mit der Erstattung rechnen könnt - werden in Kürze bekannt gegeben", heißt es in einem Statement. Ihnen sei klar, dass viele Teilnehmer eine lange Reise auf sich genommen hätten. Laut Polizeiangaben befinden sich knapp 50.000 Menschen auf dem Gelände.

Wie es in den nächsten Tagen mit dem Festival weitergeht, bleibt abzuwarten. Aufgrund des verspäteten Starts mussten die Veranstalter bereits die geplanten Auftritte von sechs Bands streichen. Eigentlich wurden mehr als 200 Bands auf den neun aufgebauten Bühnen erwartet.

Wacken-Gründer: "Wir haben alles versucht, was möglich ist"

Nach dem Anreisestopp am Dienstagmorgen versicherten die Verantwortlichen, dass Musikfans ohne eigenes Fahrzeug weiterhin mit Zutritt zum Gelände rechnen können. Doch dieses Versprechen musste am Mittwochmorgen revidiert werden. Via Instagram meldet sich Co-Gründer Thomas Jensen zu Wort: "Liebe Metalheads! Wir haben alles versucht, was möglich ist. Die Crew hat draußen gekämpft. Aber mehr geht nicht."

In letzter Konsequenz müsse man "deshalb schweren Herzens" und erstmals in der Festivalhistorie "das Gelände zumachen". Informationen über das weitere Vorgehen seien über das ständig aktualisierte Q&A, via Social-Media-Kanäle und die Wacken-App verfügbar, versicherte Jensen.

"Ich weiß nicht, was schwerer ist: Die zwei Absagen in der Pandemie oder jetzt Leuten, die auf dem Weg zu uns sind, sagen, ihr könnt nicht mehr kommen", räumte der Veranstalter in der Videobotschaft ein. Außerdem nutzte er die Gelegenheit, den Helfern zu danken: "Danke an alle, die sich hier den Arsch aufreißen, um noch ein Festival möglich zu machen." Außerdem wies Jensen auf die "Riesen-Solidarität der Dörfer um Wacken" hin, "wo Leute selbstlos Schlafplätze angeboten haben."