Nach seinem Abschied von der ARD und dem NDR steht nun fest, wann Jörg Pilawa seinen Einstieg bei SAT.1 feiert. In seinem neuen Quiz-Format will der Moderator ab März Menschen überraschen, die sich für andere einsetzen.

Nun ist es offiziell: In wenigen Wochen, am 9. März, 20.15 Uhr, feiert Jörg Pilawa seinen Einstand bei SAT.1. Erst Anfang dieses Jahres hatte der Moderator bekannt gegeben, die ARD und den NDR nach 20 Jahren verlassen zu wollen. Nur wenige Tage später stand schließlich fest, wohin es den 56-Jährigen verschlägt. Mit seinem Wechsel zu SAT.1 kehrt Pilawa zu seinen beruflichen Wurzeln zurück: Vor über 25 Jahren begann er seine TV-Karriere bei ProSieben und SAT.1, wo er unter anderem eine Talkshow und seine erste Quizshow moderierte.

Passenderweise ist es auch diesmal wieder eine Ratesendung, mit der Pilawa bei seinem neuen Arbeitgeber startet. Im Frühjahr führt er erstmals durch die neue Prime-Time-Show "Quiz für Dich". Das Format stammt aus der Fernseh-Werkstatt von John de Mol und wurde in den Niederlanden von Linda de Mol moderiert.

"Quiz für Dich": Promi-Duos spielen für nichtsahnende Kandidatinnen und Kandidaten

Mit seinem neuen Format wolle er sich bei seinem Publikum bedanken, so Pilawa in einer Mitteilung des Unterföhringer Senders: "In Deutschland engagieren sich mehr als 16 Millionen Menschen ehrenamtlich. Dazu kommen viele, die durch einen Schicksalsschlag eine neue Lebenssituation meistern müssen oder sich aufopfernd um andere kümmern." Ziel der Sendung sei, nun ebenjenen Menschen etwas zurückzugeben. Zwei Promi-Duos spielen zu diesem Zweck für eine Kandidatin oder einen Kandidaten, die oder der nichts vom bevorstehenden Gewinn ahnt.

Mit einer Unterbrechung von drei Jahren hatte Pilawa seit 2001 für das öffentlich-rechtliche Fernsehen gearbeitet. Zuletzt moderierte er im Ersten unter anderem das wöchentlich ausgestrahlte "Quizduell" und die "Silvestershow". Im NDR präsentierte er die "NDR Quizshow" und war mit Bettina Tietjen Gastgeber der "NDR Talk Show". Mit bereits aufgezeichneten Sendungen wird Pilawa auch 2022 noch zu sehen sein: Das "Quizduell" läuft noch bis Mitte des Jahres, auch von der "NDR Quizshow" wird es neue Folgen geben. Am Samstag, 5. Februar, 20.15 Uhr, zeigt das Erste die letzte Folge "Quiz ohne Grenzen" mit Pilawa.