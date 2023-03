Der erste Staatsbesuch von König Charles III. in Deutschland wird immer mehr zu einem Medienspektakel: Nach ARD, RTL und phoenix kündigt nun auch das ZDF eine Sonderprogrammierung an. Die Mainzer zeigen die Rede des noch ungekrönten Königs im Bundestag.

Es ist der erste offizielle Auslandsbesuch von König Charles III.: Am Mittwoch wird der noch ungekrönte Monarch mit seiner Ehefrau Camilla in Berlin erwartet. Mehrere Sender hatten bereits Sondersendungen zu dem dreitägigen Aufenthalt angekündigt, nun zieht auch das ZDF nach: Am Donnerstag, 30. März, um 10.30 Uhr, zeigt der Mainzer Sender ein "ZDF spezial" zum Thema "König Charles III. in Deutschland - Rede im Bundestag". Moderiert von Christina von Ungern-Sternberg wird die rund zweistündige Sendung die Rede des Königs live übertragen. Die ZDF-Königshaus-Expertin Julia Melchior, die ZDF-London-Korrespondentin Hilke Petersen und der ZDF-Hauptstadtstudioleiter Theo Koll werden das Gesagte als Gesprächsgäste einordnen und kommentieren.

Auch im anschließenden "ZDF-Mittagsmagazin" um 13 Uhr sowie in den folgenden tagesaktuellen Sendungen wie "heute - in Europa" (16.00 Uhr) und "Leute heute"(17.45 Uhr) wird der Staatsbesuch Thema sein. Die Berichterstattung zu den anderen beiden Reisetagen ist an anderer Stelle zu sehen:

Weitere Sondersendungen von ARD und RTL

"Royaler Staatsbesuch: König Charles in Berlin" heißt die Sendung, die das Erste am Mittwoch, 29. März, überträgt. Los geht es um 14.05 Uhr, direkt im Anschluss an die "Tagesschau". Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender empfangen die ranghöchsten Royals am Brandenburger Tor mit militärischen Ehren. Unter Moderation von Tina Hassel zeigt das Erste Eindrücke davon ebenso wie von Charles' Begegnung mit einigen Bürgerinnen und Bürgern sowie vom anschließenden Empfang auf Schloss Belevue. Die Leiterin des ARD-Studios London, Annette Dittert, wird das Geschehen gemeinsam mit der Royal-Expertin Leontine von Schmettow einordnen. Auch das Boulevardmagazin "Brisant" im Anschluss um 16.30 Uhr wird den Besuch aufgreifen.

Wesentlich kürzer begleitet RTL das royale Treiben: Um 15 Uhr zeigt der Kölner Privatsender ein einstündiges "Punkt 12 Spezial - König Charles in Deutschland". Moderiert wird die Sondersendung von Katja Burkard.

Phoenix ist täglich am Start

Phoenix hingegen begleitet König Charles III. und seine Königsgemahlin Camilla an allen drei Tagen in Deutschland: Am Mittwoch, 29. März, zeigt der Sender ab 14.05 Uhr die der Ankunft des Paars auf dem Berliner Flughafen BER. Das militärische Zeremoniell am Brandenburger Tor wird ab 15 Uhr live übertragen, ebenso wie die Rede des Bundespräsidenten in Schloss Bellevue um 16 Uhr. Begleitet wird die Berichterstattung von den Hauptstadtreportern Erhard Scherfer und Gerd-Joachim von Fallois. Eine weiterführende Einordnung gibt der in Deutschland lebende britische Journalist Grahame Lucas.

Charles' Rede vor dem Bundestag begleitet phoenix-Korrespondent Erhard Scherfer am Donnerstag ab 12 Uhr. Zudem zeigt der Sender eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages bei "phoenix der tag" um 17.30 Uhr. Am Freitag berichten "phoenix vor ort" und "phoenix der tag" vom Aufenthalt des Königspaares in Hamburg. Auch der RBB, der Nachrichtensender Welt TV und NDR haben Sondersendungen zum Thema geplant. ntv, ProSieben und SAT.1 greifen den Besuch im fortlaufenden Programm auf.

Die Krönung von König Charles III., der nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. am 8. September 2022 den britischen Thron bestieg, findet am Samstag, 6. Mai, statt. Auch hierzu wird es eine Reihe von Sondersendungen geben. Das Erste berichtet in "King Charles III. - Die Krönung in London" ab 10.30 Uhr live. "ZDF spezial: König Charles III. - Krönung in London" fasst die Ereignisse des Tages um 19.25 Uhr zusammen.