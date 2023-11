"Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin Pia Tillmann und ihr Lebensgefährte Zico Banach sorgen sich nach einem Autounfall um ihr erstes gemeinsames, ungeborenes Baby. Via Instagram ließ die 35-Jährige ihre Fans an ihrer emotionalen Berg- und Talfahrt teilhaben.

Aktuell sind Pia Tillmann und ihr Lebensgefährte, der ehemalige "Bachelorette"-Kandidat Zico Banach, in der Reality-Sendung "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" zu sehen. Abgedreht wurde die neue Staffel bereits im Frühjahr. Damals ahnte das Paar noch nichts von ihrem großen persönlichen Glück. Dass die beiden TV-Sternchen Eltern werden, gaben Banach und Tillmann erst vor wenigen Wochen bekannt.

Die werdende Mutter teilte nun eine erschreckende Geschichte mit ihren 567.000 Followerinnen und Followern via Instagram: Sie sei in einen Autounfall verwickelt worden. In ihrer Instagram-Story zeigte sich die 35-Jährige emotional. Unter Tränen erzählte sie, dass ihr jemand die Vorfahrt genommen habe und es so zu einem Zusammenstoß gekommen sei. Ihre Mutter habe sie daraufhin umgehend ins Krankenhaus gebracht.

"Es bleibt ein Restrisiko": Pia Tillmann sorgt sich um ungeborenes Baby

In der Notaufnahme seien "die Schmerzen im Unterbauch dann immer schlimmer" geworden: "Ich habe mir die ganze Zeit Sorgen gemacht, dass etwas mit dem Baby nicht stimmt, weil der Gurt auch total reingeschnitten hat", beschrieb der Reality-TV-Star. Bei der gynäkologischen Untersuchung sei auf den ersten Blick aber nichts auffällig gewesen.

Es sei jedoch "einfach der Schock da, und es bleibt ein Restrisiko", erklärte Tillmann. Man müsse eben abwarten, ob noch Komplikationen auftreten. "Die Untersuchung gestern Nacht war ja unauffällig, aber die Angst, dass nachträglich etwas kommen könnte, kann ich einfach nicht abstellen", verriet die Schauspielerin, die durch die Realityshow "Köln 50667" bekannt wurde, in ihrer aktuellen Story.

Im Nachhinein sei Tillmann vor allem dankbar, dass ihr sechsjähriger Sohn Henry, den sie aus einer früheren Beziehung hat, nicht mit im Auto gesessen habe. Nichtsdestotrotz habe sie das alles "auf jeden Fall emotional krass mitgenommen". Es werde einem in solchen Situationen erst bewusst, "wie schnell so etwas gehen kann".

Wann genau das Baby das Licht der Welt erblicken wird, ist bislang noch nicht bekannt.