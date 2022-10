40 Millionen Dollar Schadenersatz forderte Anthony Rapp von Kevin Spacey. Der Grund: Der "House of Cards"-Star habe Rapp durch sexuelle Belästigung emotionales Leid zugefügt. Ein New Yorker Gericht hat die Anklage nun zurückgewiesen.

Kevin Spacey ist im Rahmen eines Zivilprozesses in New York von einer Jury vom Vorwurf der sexuellen Belästigung freigesprochen worden. Dem Hollywoodstar war von seinem Schauspielkollegen Anthony Rapp ("Star Trek: Discovery") vorgeworfen worden, ihn 1986 belästigt zu haben - Rapp sei zum angeblichen Tatzeitpunkt 14 Jahre alt gewesen. Unter anderem beschuldigte er den "House of Cards"-Star, ihn unsittlich berührt und sich auf ihn gelegt zu haben. Rapp hatte US-Medienberichten zufolge 40 Millionen Dollar Schadenersatz gefordert, unter anderem für erlittenes emotionales Leid.

Bereits 2020 hatte ein Strafgericht eine Strafanzeige Rapps gegen Spacey abgelehnt. Während des Zivilprozesses wies Spacey die Vorwürfe nun vehement von sich. Zudem bereue er, sich auf Anraten seiner Agenten 2017 öffentlich bei Rapp entschuldigt zu haben. "Ich habe eine Lektion gelernt", sagte der Oscarpreisträger. "Entschuldige dich nie für etwas, das du nicht getan hast."

Im Zuge der MeToo-Enthüllungen im Jahr 2017 gehörte Kevin Spacey zu den prominentesten Angeklagten. Gleich mehrfach berichteten junge Männer, unsittlich von ihm angefasst worden zu sein. Auch am Set der populären Netflix-Serie "House of Cards" soll es zu Vorfällen gekommen sein. Zudem war von einem "toxischen Arbeitsklima" die Rede, welches Spacey durch unpassende Kommentare sowie die sexuellen Übergriffe verantworte.