Auf diese Funktion haben etliche User lange gewartet: In Zukunft können WhatsApp-Nachrichten noch nach dem Versenden bearbeitet werden.

Es ist nur ein kurzes Video doch für etliche Nutzerinnen und Nutzer bedeutet es die Einführung einer sehnsüchtig erwarteten Funktion: WhatsApp-Nachrichten sollen künftig auch nach dem Versenden bearbeitet werden können. Dies geht aus einem rund 20-sekündigen Clip hervor, den der Messenger-Dienstanbieter am Sonntag auf seinem offiziellen Twitter-Account postete.

Zu sehen sind die typischen WhatsApp-Sprechblasen mit fehlerhaften Nachrichten in verschiedenen Sprachen, die anschließend korrigiert werden: So wird aus dem Wort "prossmamente" etwa das italienische Wort "prossimament" (deutsch: "bald") aus "coning soon" wird "coming soon" ("demnächst"). Wann genau die Funktion verfügbar sein wird, verrät das Unternehmen bislang nicht.

15 Minuten Zeit zum Editieren

Anfang Mai hatte die Webseite "WABetaInfo" mitgeteilt, dass der Messengerdienst an der Funktion arbeite. Kurze Zeit später wurde eine Beta-Version des Updates für ausgewählte Tester veröffentlicht. Auch lieferte die Website eine erste Anleitung: Demnach könne die Nachricht nach dem Versenden angeklickt werden, woraufhin sich ein Menü mit verschiedenen Optionen öffnet.

Neben den bereits verfügbaren Möglichkeiten (antworten, weiterleiten, reagieren, markieren und löschen) soll es künftig auch die Option "edit" ("bearbeiten") geben. Diese könne in den ersten 15 Minuten nach dem Versenden der Nachricht mehrmals ausgewählt werden. Eine Bearbeitung nach Ablauf dieses Zeitfensters sei hingegen nicht möglich. Andere Messenger-Dienste wie Telegram bieten die Berarbeitungsfunktion bereits an.