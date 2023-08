Vom kanadischen Premierminister lässt man sich nicht zweimal bitten: Ein Online-Beitrag von Justin Trudeau scheint Taylor Swift dazu veranlasst haben, ihre Tour zu verlängern. Statt - wie bislang vorgesehen - keinem einzigen Konzert sind nun sechs Auftritte der Sängerin in Kanada geplant.

Justin Trudeaus Wünsche wurden erhört: Bislang war nicht geplant, dass Taylor Swift im Rahmen ihrer "Eras"-Tour in Kanada haltmacht. Ein Online-Posting des kanadischen Premierministers im vergangenen Monat könnte die Sängerin nun jedoch dazu veranlasst haben, ihre Tour zu verlängern: Wie Swift am Donnerstag auf ihrem Instagram-Profil ankündigte, dürfen sich kanadische Fans auf insgesamt sechs Konzerte in Toronto freuen. Auch in drei US-amerikanischen Städten soll es im Herbst 2024 Zusatztermine geben.

"Beschere uns keinen weiteren grausamen Sommer"

"Ich weiß, dass viele in Kanada dich liebend gerne sehen würden. Beschere uns keinen weiteren grausamen Sommer", schrieb Trudeau Anfang Juli in einem Beitrag auf X, vormals Twitter. In seinem englischsprachigen Tweet spielte der Politiker auf die Swift-Songs "Anti Hero", "I Know Places" sowie "Cruel Summer" an. Ob Trudeau tatsächlich für die Tourverlängerung verantwortlich ist, bleibt fraglich - schließlich ist die Ticket-Nachfrage gigantisch. Auch hierzulande waren Swifts Deutschland-Konzerte, die im Sommer 2024 stattfinden sollen, innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

Justin Trudeau dürften derzeit indes andere Dinge beschäftigen: Am Mittwoch gaben der kanadische Premier und seine Frau in einem gemeinsamen Statement ihre Trennung bekannt. "Nach wichtigen und schwierigen Unterhaltungen haben wir entschieden, uns zu trennen", heißt es auf dem Instagram-Profil des 48-Jährigen. "Wie immer bleiben wir eine Familie mit tiefer Liebe und Respekt füreinander und für alles, was wir uns gemeinsam aufgebaut haben und weiter aufbauen werden." Trudeau und seine Frau Sophie Grégoire Trudeau sind seit 18 Jahren verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder.