Die Fans von Matthias Reim können erleichtert aufatmen: Nachdem sich der Sänger zuletzt aufgrund einer Burnout-Erkrankung aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, steht er nun kurz vor seinem Bühnen-Comeback.

Er scheint das Schlimmste überstanden zu haben: Nachdem Matthias Reim sich vor einigen Wochen aufgrund einer Burnout-Erkrankung aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, scheint er sich nun ausreichend erholt zu haben, um den Show-Betrieb wieder aufzunehmen. "Nach einer zweimonatigen Auszeit fühlt sich Matthias Reim wieder bereit, auf die Bühne zurückzukehren", heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters Semmel Concerts. Seinen ersten größeren Auftritt nach der Zwangspause absolviert der "Verdammt, ich lieb' dich"-Sänger am 29. Oktober bei der "Schlagernacht des Jahres" in Oberhausen.

Über die sozialen Medien meldete sich auch Reim selbst zu seinem Comeback. Er freue sich sehr auf seinen bevorstehenden Auftritt in Oberhausen, erklärt er in einem Facebook-Post, aber: "Leider muss ich euch zeitgleich mitteilen, dass ich in diesem Jahr erstmal noch weniger Shows hintereinander spielen werde als früher, um ausreichend Ruhe- und Erholungszeiten zwischen den Auftritten zu haben."

Matthias Reim: Erst die Grippe , dann Burnout

Einige Reim-Konzerte, die für Dezember geplant waren, wurden bereits auf das Frühjahr 2023 verschoben - konkret handelt es sich um die Auftritte in Mannheim, Neubrandenburg, Erfurt und Zwickau. Dazu erklärt der 64-Jährige: "Es tut mir sehr leid, dass nicht alle der bestehenden Konzerttermine in diesem Jahr stattfinden können. Aber ich verspreche euch: Wir werden die Nachholtermine im nächsten Jahr umso intensiver feiern!"

Matthias Reim hatte für 2022 eigentlich große Pläne, veröffentlichte im Januar sein neues Album "Matthias" (Platz zwei in den Charts). Doch statt im Anschluss wieder voll durchzustarten, gab es gleich mehrere Dämpfer. Bereits im Juni wurden aufgrund einer Grippe-Erkrankung von Reim mehrere Konzerttermine abgesagt. Wenig später musste sich der Sänger dann erneut eine Auszeit nehmen und zahlreiche für September und Oktober geplante Auftritte verschieben. Der Veranstalter erklärte zunächst nur, dass Reim sich in "intensive ärztliche Behandlung" begeben müsse. Später offenbarte der Schlagerstar im Gespräch mit "Bild": "Ich habe ein starkes Burnout-Problem."