Die Foo Fighters betreten neue Welten: Wie die Band um Frontmann Dave Grohl bekannt gab, feiern die Musiker kurz nach dem Super Bowl in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Weltpremiere. Erstmals seit ihrem Bestehen wird die Musikgruppe im Rahmen eines 180-Grad-Konzerts auf der Bühne stehen. Es findet im Virtual-Reality-Raum Metaverse in Los Angeles statt, unmittelbar nach dem Ende des NFL-Finals zwischen den Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals.

"Dank der krassesten VR-Tech wird jeder im Haus die besten Plätze haben", kündigte Dave Grohl voller Vorfreude an und meinte: "Die Foo Fighters lieben Herausforderungen - von Auftritten auf den größten Bühnen der Welt bis hin zu den kleinsten Clubs, Filmen und Miniserien." Und noch eine Überraschung erwartet Musikfans: Die Foo Fighters werden laut Grohl ein Lied präsentieren, das "wir noch nie live gespielt haben".

Technisch verantwortlich für das besondere Konzert ist Mark Romanek. Der Regisseur hat bereits mit Musikstars wie Beyoncé und Taylor Swift gearbeitet. Verfügbar wird das VR-Konzert der Foo Fighters über deren Social-Media-Profile sein, ebenso wie über die "Horizon Venues"-App. Geplanter Start ist um fünf Uhr deutscher Zeit.

We’ve never performed in VR…until now. Watch the #QuestAfterShow from the front row with @MetaQuestVR streaming right after the big game in Horizon Venues or on Facebook Live by RSVPing here: https://t.co/IWBstqmRpp pic.twitter.com/Yiw7Qoilcm

Foo Fighters