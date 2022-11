Sänger und Mitglied der Backstreet Boys Nick Carter muss einen schweren Verlust verkraften: Sein kleiner Bruder Aaron Carter ist gestorben. Bei einem Konzert sang er ein Lied, um ihn zu gedenken, und brach dabei in Tränen aus.

Es ist immer ein Verlust, wenn geliebte Menschen von uns gehen - und umso schlimmer, wenn der Tod unerwartet kommt. Diese Erfahrung muss aktuell Backstreet Boys-Mitglied Nick Carter machen. Sein kleiner Bruder Aaron Carter wurde am Samstag leblos in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Er wurde nur 34 Jahren. Aktuell befindet sich der Nick Carter mit den Backstreet Boys auf Welttour und trat am Sonntag, 6. November, in London auf. Dabei widmete er seinem verstorbenen Bruder einen besonderen Moment.

Tränen auf der Bühne

"Dieses Lied ist besonders für uns, denn es geht um Familie", kündigt Bandkollege Kevin Richardson das Lied "Show Me The Meaning of Being Lonely" an. Der Sänger bedankte sich bei den Fans und fügte hinzu, dass auch Aaron Teil dieser Familie war."Wir wollten einfach einen Moment in unserer Show finden, um ihn zu würdigen." Während der Rede und als die Band den Song spielte, brach Nick Carter immer wieder in Tränen aus und wurde von den anderen Mitgliedern getröstet.

Most emotional moment of the Backstreet Boys concert so far. They made a speech about Aaron Carter.

Not a dry eye in the o2. pic.twitter.com/YBpTz6neVc — All That Dazzles (@ATDazzles) November 6, 2022

Schwester Leslie starb bereits 2012

Auf Instagram teilte der 42-Jährige ein Kindheitsfoto von ihm und Aaron. "Mein Herz ist gebrochen", schrieb er unter das Bild, "ich liebe dich Chizz. Jetzt hast du die Chance, endlich etwas Frieden zu haben, den du hier auf der Erde nie finden konntest." Bereits 2012 hatte Nick Carter seine Schwester Leslie verloren: Sie starb im Alter von 25 Jahren an den Folgen einer Medikamentenüberdosis. Neben Leslie und Aaron hat Nick Carter noch weitere Geschwister: Seine Schwester Bobbie Jean ist inzwischen 40 Jahre alt. Aaron hatte zudem eine Zwillingsschwester namens Angel. Außerdem hat Nick zwei Halbgeschwister aus der ersten und der dritten Ehe seines Vaters Robert.