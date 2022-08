In der vergangenen Woche erlag Olivia Newton-John ihrem Krebsleiden. Nach der traurigen Nachricht von ihrem Tod ließen viele Fans die Musik des "Grease"-Stars neu aufleben. Das machte sich in einem enormen Anstieg der Streaming-Abrufzahlen von Newton-John bemerkbar.

Vor einer Woche ging eine traurige Nachricht für alle "Grease"-Fans um die Welt: Olivia Newton-John, neben John Travolta der große Star des Musical-Klassikers, verstarb am 8. August nach jahrelangem Krebsleiden im Alter von 73 Jahren. Viele Menschen, die das Wirken und die Musik der gebürtigen Britin schätzten, nahmen den Tod Newton-Johns offenbar zum Anlass, ihre musikalische Karriere Revue passieren zu lassen. Das legen Zahlen nahe, die Luminate Data, ein Anbieter von Musikverkauftsdaten, gemäß "Variety" erhob.

Demnach wurden die Lieder von Olivia Newton-John in der Woche bis 11. August etwa 11,3 Millionen Mal in Form von Audio- und Videostreams abgespielt. Gegenüber der Vorwoche, in der die Lieder auf knapp 1,6 Millionen Wiedergaben kamen, bedeutet das einen Anstieg von 614 Prozent. Besonders auffällig ist der Anstieg beim Apple-Dienst Airplay, wo Newton-Johns Abrufzahlen innerhalb einer Woche gar um 1481 Prozent zulegten. Hörten in der Woche vor dem Tod der Sängerin noch 382.500 Fans ihre Musik, waren es eine Woche später mehr als sechs Millionen.

Olivia Newton-John wird dank "Grease" zum Weltstar

1978 wurde Newton-John durch die Musical-Komödie "Grease" weltweit bekannt. Für ihre Rolle als Sandy erhielt sie den Golden Globe. Unvergessen sind die Hits aus dem Film, die Newton-John gemeinsam mit John Travolta sang, unter anderem "You're The One That I Want".

Nicht nur als Musical-Darstellerin, sondern auch als Sängerin war Olivia Newton-John äußerst erfolgreich: Im Lauf ihrer Karriere verkaufte sie mehr als 100 Millionen Platten und gewann vier Grammys. Bereits mit 18 Jahren stand sie für ihre erste Platte im Tonstudio. Später avancierte Newton-John mit Hits wie "Banks Of The Ohio" und "If You Love Me, Let Me Know" zur gefeierten Schlagersängerin. Der größte kommerzielle Erfolg gelang ihr 1981 mit dem Album "Physical". Zuletzt hatte die Musikerin im Mai 2017 geplant, auf Konzerttour zu gehen, sie musste die Konzertreise dann jedoch aufgrund ihrer Krebserkrankung absagen.