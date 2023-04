Ganz Fußball-Deutschland blickt am Samstagabend nach München: In der Allianz-Arena will sich der FC Bayern München bei Konkurrent Borussia Dortmund die Tabellenführung in der Bundesliga zurückholen. Tags darauf ordnen im "Doppelpass" sowohl eine FCB- als auch eine BVB-Legende das Top-Spiel ein.

Ungewohnte Vorzeichen für den FC Bayern München: Vor dem anstehenden Gipfelduell gegen Borussia Dortmund findet sich der Rekordmeister ausnahmsweise in der Verfolgerrolle wieder. Nach 25 Spieltagen haben die zuletzt selten konstant spielenden Münchner einen Punkt Rückstand auf den Rivalen aus dem Ruhrpott. Doppelt brisant macht das Spitzenspiel der Bundesliga eine Personalie: In der Länderspielpause entließ der FCB für viele überraschend Trainer Julian Nagelsmann - und ersetzte ihn durch Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel. Gleich in seinem ersten Spiel trifft der Taktikfuchs damit auf seinen Ex-Klub, mit dem er zwar 2017 den DFB-Pokal gewann, mit dem es aber letztlich im Streit auseinanderging. Nicht nur der Spielverlauf, sondern auch das Drumherum dürfte also weitaus genug Gesprächsstoff für den Sport1-Fußballtalk "Doppelpass" (Sonntag, 2. April, 11 Uhr) hergeben. Neben Sky-Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld, Experte Stefan Effenberg und Sport1-Chefredakteur Pit Gottschalk begrüßt Moderator Florian König auch zwei echte Vereinslegenden der Kontrahenten. Auf der einen Seite nimmt BVB-Torhüterikone Roman Weidenfeller Platz in der Diskussionsrunde, auf der anderen Seite bringt Ex-Bayern-Co-Trainer Hermann Gerland seine Expertise ein.