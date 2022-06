Über 13 Millionen verkaufte Exemplare binnen weniger Wochen: "Elden Ring" war für From Software ein voller Erfolg. Ein weiterer, bis dato noch unangekündigter Titel des Studios soll bereits fertig sein. Fans spekulieren, worum es sich handeln könnte.

Mit der Veröffentlichung des Soulslike "Elden Ring" Ende Februar 2022 konnte das japanische Studio From Software einen veritablen Hit landen, obwohl der Titel eindeutig zu frustrierend für die breite Gamer-Masse ist: Über 13 Millionen Exemplare des Action-Rollenspiels wanderten bereits innerhalb weniger Wochen über die Ladentheken weltweit.

In einem Interview verriet der Firmenchef nun, dass ein weiterer Vertreter des Genres, das man mit den "Dark Souls"-Spielen selbst begründete, bereits fast fertig sei. Den Einblick in die Betriebsgeheimnisse gab der Director von "Elden Ring" und Präsident von From Software im Gespräch mit dem japanischen Magazin "4Gamer".

Drei Projekte wurden bereits 2018 ohne Namen und Details bestätigt. Wie sich herausstellte, war eines davon "Elden Ring". Und die anderen? "Die Entwicklung befindet sich in der Endphase", sagte Hidetaka Miyazaki über einen der Titel. Details nannte er allerdings keine, sodass Fans weiter rätseln müssen. Nach Erfolgen wie "Dark Souls", "Bloodborne" oder "Sekiro: Shadows Die Twice" dürfte zumindest klar sein, dass das Unternehmen ihrem Steckenpferd-Genre treu bleiben wird. Aufmerksame Beobachter glauben allerdings, dass ein bestimmter Titel naheliegend wäre.

Wird der nächste From Software-Titel ein "Armored Core"-Nachfolger?

Schaut man sich den aktuellen firmeneigenen Stellenmarkt auf der From-Software-Webseite genau an, sieht man in der oben platzierten Leiste mit Bildern aus Spielen ganz links einen Mecha - eine Roboter-Kriegsmaschine aus dem Spiel "Armored Core". Der letzte Teil der Serie erschien 2013. Fans glauben daher, dass eines der aktuellen Projekte ein "Armored Core"-Ableger sein könnte. Allerdings sind dort auch Bilder aus anderen Erfolgstiteln der Firmengeschichte zu sehen. Es gibt jedoch noch einen weiteren Hinweis, der auf "Armored Core" schließen lässt: Ein Leak aus dem Januar dieses Jahres zeigte Gameplay-Einblicke und Screenshots.

From Software könnte aber ebenso gut eine völlig neue Marke erfinden. Was hinter dem Projekt steckt, werden die Spieler also erst verbindlich wissen, wenn die vom Firmenchef zitierte "Endphase" abgeschlossen ist.