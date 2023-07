Nach anfänglicher Verwirrung rund um das Release-Datum ist es nun so weit: Pop-Ikone Britney Spears (41) und Rapper will.i.am. (48) veröffentlichten am Freitag ihre neue gemeinsame Single "Mind Your Business".

Nach über zehn Jahren haben sich die beiden Musikgrößen Britney Spears (41) und will.i.am (48) wieder zusammengetan und den gemeinsamen Song "Mind Your Business" veröffentlicht: Die beiden verbindet seit vielen Jahren eine besondere Beziehung. Der Rapper der Black Eyed Peas produzierte unter anderem ihr gesamtes Album "Britney Jean" und nahm zuletzt den Partysong "Scream & Shout" mit der Pop-Ikone auf - es war Britney Spears' letzter echter Welthit, elf Jahre ist das inzwischen her. Am Freitag veröffentlichten die beiden nun den kratzbürstigen Club-Banger, ein neues musikalisches Lebenszeichen der Blondine.

Der Rapper kündigte das Release-Datum vor zwei Tagen mit einem Teaser auf seinem Instagramaccount an: "Danke, du bist einer der furchtlosesten, stärksten, freundlichsten und reinsten Menschen, die ich in meinem Leben getroffen habe ... Ich habe es immer geliebt, mit dir zu arbeiten und werde es immer tun ...", richtete der Musiker in dem Post liebevolle Worte an seine Kollegin.

Auch die Kommentarspalte unter dem frisch veröffentlichten YouTube-Video quillt förmlich über vor Freudenbekundungen: Für viele Fans ist der neue Song ein Dance-Club-Hit für den Sommer. Einige äußerten aber auch Zweifel dahingehend, ob Spears da überhaupt selbst singt, oder ob nicht vielleicht doch eine Künstliche Intelligenz mitgeholfen hat.

Ein Song über den Druck , der auf den Stars lastet

In wenigen Songs nimmt der Titel so einen großen Teil der Lyrics ein. "Mind your business, bitch!", die Leute sollen sich um ihren eigenen Kram kümmern. Das Lied handelt von der ständigen Beobachtung, der man als Star ausgesetzt ist, zum Beispiel durch Paparazzi. "Alle sehen mich an, als wäre ich die große Neuigkeit. Die Polizei muss jeden meiner Schritte überwachen. Jede Bewegung, die ich mache, jeden Atemzug, den ich nehme", rappt der 48-jährige will.i.am.

Die letzte Strophe wird von Spears gesungen. Darin droht sie, die Hunde loszulassen, wenn die Beobachter sie nicht aus den Augen lassen. Britney Spears packte im Sommer 2021 eine ganze Liste von Verboten aus, die ihr ihr eigener Vater und ihr Management über 13 Jahre lang auferlegt hatten. Sie habe jahrelang unter ständiger Beobachtung gestanden - ein Thema, das nun auch ihre neue Single aufgreift.