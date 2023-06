Nach den Erfolgen seines walisischen Fußballclubs AFC Wrexham fasst Ryan Reynolds das nächste sportliche Investmentziel ins Auge: Mit seinen Geschäftspartnern von Maximum Effort Investments steigt der Hollywood-Star nun bei einem Formel-1-Team ein.

Nach dem Fußballclub kommt das Formel-1-Team: Mehr als zwei Jahre nach dem Kauf des walisischen Zwergen-Vereins AFC Wrexham investiert Ryan Reynolds in die nächste Sportart. Zusammen mit seinen Geschäftspartnern von Maximum Effort Investments sowie zwei weiteren Investorengruppen, Otro Capital und RedBird Capital Partners, hat der Hollywood-Schauspieler 24 Prozent des Alpine-Teams übernommen. Die restlichen 76 Prozent bleiben beim Renault-Konzern. Bei dem Deal am Montag hätten die drei Gruppen zusammengerechnet 200 Millionen Euro bezahlt. Der Gesamtwert des Formel-1-Rennstalls liegt bei rund 900 Millionen Euro. Der Deal umfasst allerdings nur das in England ansässige Formel-1-Team. Die Motorenabteilung in Viry-Châtillon "ist nicht Teil der Transaktion", wie die Renault-Gruppe angibt.

"Dieser Zusammenschluss ist ein wichtiger Schritt, um unsere Leistung auf allen Ebenen zu verbessern", sagte Laurent Rossi, CEO von Alpine. So sollen die Medien- und Marketingstrategie vorangetrieben und die erzielten Mehreinnahmen ins Team reinvestiert werden. Personelle Veränderungen sollen nicht folgen. Neben dem "Deadpool"-Darsteller sind auch seine US-amerikanischen Kollegen Rob McElhenny ("Mythic Quest") und Michael B. Jordan ("Creed") an dem Deal beteiligt.

Wrexham steigt auf, zweite Staffel folgt

Zusammen mit McElhenny konnte sich Ryan Reynolds zuletzt über den Erfolg des Fußballclubs AFC Wrexham freuen: Im April hatte dieser nach 15 Jahren den Wiederaufstieg in den englischen Profifußball geschafft. Zuvor hatten die beiden Mimen die Verjüngung des Vereins angetrieben. Über den Club erschien 2022 auch eine Dokuserie: "Welcome To Wrexham" ist bei Disney+ zu sehen, eine zweite Staffel soll noch in diesem Jahr folgen.

Weitere Investments von Maximum Effort Investments betreffen unter anderem die Dallas Cowboys (American Football) und die amerikanische Profiliga NFL. Indirekte Anteile hält die Gruppe am NASCAR-Team RFK Racing, am FC Liverpool (Fußball), an den Boston Red Socks (Baseball) und an den Pittsburgh Penguins ( Eishockey).