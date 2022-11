Als starker Donnergott Thor erobert Schauspieler Chris Hemsworth seit Jahren die Kinoleinwände. Nun möchte er kürzertreten und sich "eine Auszeit nehmen". Grund dafür sind die Ergebnisse von einigen Gesundheitstests.

Dieser Schock sitzt tief: Chris Hemsworth erobert seit Jahren die Kinoleinwände, auf den roten Teppischen ist er ein gern gesehener Gast. Seinen Durchbruch schaffte er durch die "Marvel"-Filme, in denen er den mächtigen, unverwundbaren Donnergott Thor verkörpert. Doch schon bald könnte der Schauspieler kürzertreten.

Für seine neue Dokumentation "Limitless" hat sich der 39-Jährige mehreren Gesundheitstests unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass bei ihm das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, "acht bis zehn Mal" höher sei. Hemsworths Großvater leidet seit Jahren an der Krankheit.

"Das hat wirklich etwas in mir ausgelöst, sodass ich mir eine Auszeit nehmen will", erklärte er gegenüber der "Vanity Fair". Neue Filme kommen für ihn aktuell nicht infrage: "Seit wir die Show beendet haben, habe ich die Projekte erledigt, für die ich bereits einen Vertrag hatte."

Während seiner Auszeit wolle er sich Zeit für seine Familie nehmen. Nachdem er für Dreharbeiten in Prag und für eine Promotour in den USA war, reiste er mit seiner Frau Elsa Pataky und den gemeinsamen Kindern nun zurück in ihre Heimat Australien.