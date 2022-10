In jüngster Zeit fiel Kanye West gleich mehrfach negativ auf, nun hat eine Aussage in einem Podcast ein juristisches Nachspiel. Der Rapper behauptete, George Floyd sei nicht erstickt worden, sondern durch Drogen zu Tode gekommen. Die Familie des Polizeigewaltopfers verklagt ihn nun auf 250 Millionen US-Dollar.

Er gehört zu den größten Rap-Stars unserer Zeit, doch Kanye West, der inzwischen den Namen Ye trägt, leistet sich einen Skandal nach dem anderen. Nachdem gerade erst das Twitter- und Instagram-Profil des Musikers aufgrund von antisemitischen Beiträgen gesperrt wurde, gibt es bereits den nächsten Aufreger.

Offenbar hat West im Podcast "Drink Champs" behauptet, dass der Afroamerikaner George Floyd nicht von Polizisten erstickt wurde. Stattdessen seien Drogen schuld an Floyds Tod gewesen, der zu "Black Lives Matter"-Protesten im ganzen Land geführt hatte. Die Podcast-Folge ist aktuell nicht mehr aufrufbar. Floyds Familie will West nun wegen der kolportierten Aussagen verklagen - auf 250 Millionen US-Dollar.

Medienberichten zufolge erklärte der 45-Jährige im Podcast, er habe eine Doku über den Fall George Floyd angesehen. Dann sagte der Rapper: "Sie haben ihn mit Fentanyl geschnappt. Schaut euch das Video an, der Typ ist mit seinem Knie doch gar nicht auf seinem Hals!"

Ein Gericht kam zu einem anderen Schluss. Im Sommer vergangenen Jahres wurde ein weißer Polizist wegen Mordes zweiten Grades zu 22 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Bei einer Kontrolle am 25. Mai 2020 drückte er Floyd zu Boden und erstickte ihn dabei. Floyds qualvoller Tod löste auf der ganzen Welt Proteste aus, Menschen protestierten gegen Rassismus und Polizeigewalt.

"Belästigung, Verleumdung und fahrlässige Erzeugung emotionaler Bedrängnis"

George Floyds Familie will sich nun juristisch gegen Wests Aussagen wehren. Die Anwälte von Floyds ehemaliger Lebensgefährtin Roxie Washington fordern in einer Unterlassungsaufforderung 250 Millionen Dollar wegen "Belästigung, Verleumdung und fahrlässiger Erzeugung emotionaler Bedrängnis" von dem Rapper. So habe West bewusst falsche Aussagen gemacht, "um das Leben von George Floyd abzuwerten und von seinem unmenschlichen Tod zu profitieren", schreibt der Anwalt der Familie. "Wir werden Mr. West für seine schamlosen Äußerungen gegen das Erbe von Mr. Floyd zur Rechenschaft ziehen", heißt es weiter.

Kanye West schweigt bislang zu den Vorwürfen. Allerdings fiel er erst kürzlich auf der Modenschau seiner Kollektion negativ auf. Er trug ein Shirt mit der Aufschrift "White Lives Matter". In rechten Kreisen wird dies als Antwort auf die "Black Lives Matter"-Bewegung verstanden.