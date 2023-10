Mit einem propalästinensischen Social-Media-Post löste Rapperin Nura Empörung aus. Nun reagierte der TV-Sender ProSieben: Die Musikerin wird nicht wie geplant in Klaas Heufer-Umlaufs "Late Night Berlin" auftreten.

Rapperin Nura wird am kommenden Dienstag nicht zu Gast bei "Late Night Berlin" sein. Der Sender ProSieben reagierte damit auf einen Social-Media-Post der 34-jährigen Künstlerin, die eigentlich in der von Klaas Heufer-Umlauf moderierten Sendung hätte auftreten sollen. Die eritreischstämmige, in Kuwait geborene Sängerin hatte am Sonntag in einer Instagram-Story einen Screenshot aus dem Musikvideo ihrer aktuellen Single "FUBU" geteilt. Auf der Schwarzweißaufnahme ist ein Plakat mit der Aufschrift "Free Palestine" zu sehen.

Im zeitlichen Zusammenhang mit dem Raketenbeschuss und dem bewaffneten Überfall terroristischer Hamas-Kämpfer auf Israel löste der propalästinensische Beitrag in den sozialen Medien große Kritik aus. Bei ProSieben sah man sich offenbar zum Handeln gezwungen. Auf Anfrage mehrerer Medien ließ ProSieben ausrichten, Nura werde bei "Late Night Berlin" am späten Dienstagabend nicht zu Gast sein. Eine nähere Begründung wurde nicht geliefert. Bereits am vergangenen Samstag war Nura in der aktuellen Folge von "Duell um die Welt" zu sehen gewesen - auch in dieser Show fungiert Klaas Heufer-Umlauf als Gastgeber.

Wer anstelle von Nura am Dienstagabend in der Late-Night-Show auftreten wird, ist noch nicht bekannt. Neben der offenbar ausgeladenen Rapperin war die Band Giant Rooks angekündigt. Der genaue Ausstrahlungstermin ist Dienstag, 10. Oktober, 22.10 Uhr.