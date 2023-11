Da wird das Weihnachtsfest umso schöner! Ganze fünf Monate lag der irische Musiker Shane MacGowan im Krankenhaus. Grund für seinen langen Aufenthalt war eine Blutvergiftung. Immer wieder teilte seine Frau, Journalistin Victoria Mary Clarke, Gesundheitsupdates im Netz und hielt seine Fans auf dem Laufenden. Nun überbrachte sie den Followern eine frohe Botschaft: Der 65-Jährige darf endlich nach Hause.

Auf X (ehemals Twitter) teilte sie ein Foto, auf dem der McGowan im Krankenbett zu sehen ist. Darüber schrieb sie: "Shane ist aus dem Krankenhaus entlassen worden! Wir sind allen Ärzten, Krankenschwestern und Mitarbeitern des St. Vincent's zutiefst und auf ewig dankbar - es ist das Beste! Und besonderen Dank an Tom Creagh und Brian Corscadden für ihre Hilfe."

Bereits im Oktober hatte MacGowans Frau ihre Verzweiflung zum Ausdruck gebracht, weil sie ihren Mann an Weihnachten gerne bei sich hätte: "Ich bin wirklich sehr dankbar, dass Shane heute so gut aussieht! Und wir sind so entschlossen wie immer, ihn nach Hause zu bringen. Tausend Dank an alle Ärzte und Krankenschwestern und das gesamte Personal und alle, die ihn besuchen!" Nun kann die Familie nicht nur zusammen Weihnachten feiern, sondern auch McGowans Geburtstag am 25. Dezember.

Auch seine Fans freuen sich, dass der Musiker aus dem Krankenhaus entlassen wurde. "Tolle Neuigkeiten Shane und Victoria, wir wünschen euch beiden das Allerbeste für die Festtage", schrieb ein X-User. "Fantastische Neuigkeiten! Gebete und Segnungen für dich und Shane", lautete ein weiterer Kommentar.

Shane MacGowan wurde als Sänger und Songwriter der Londoner Band The Pogues berühmt. Seit einem Sturz beim Verlassen eines Studios im Sommer 2015, bei dem er sich das Becken gebrochen hatte, ist er auf die Benutzung eines Rollstuhls angewiesen. Auch mit seinem Alkohol- und Drogenkonsum sorgte er für Schlagzeilen. So erbrach er sich 2002 bei einem Konzert im Olympia Theatre in Dublin über die Fans in der ersten Reihe.

Shane got out of the hospital! We are deeply and eternally grateful to all of the doctors and nurses and staff at St Vincent’s it’s the best ! And special thanks to Tom Creagh and Brian Corscadden for your help ⁦@ShaneMacGowan⁩ ⁦@poguesofficial⁩ pic.twitter.com/ciEhB1NcRU