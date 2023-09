Drew Barrymore hat die ursprünglichen Pläne zur Wiederaufnahme ihrer Talkshow aufgegeben. Zuvor war die 48-Jährige in Kritik geraten, weil sie die Sendung trotz des anhaltenden Streiks der Drehbuchautoren und Schauspieler in Hollywood fortsetzen wollte.

Nach Vorwürfen des Streikbruchs pausiert Drew Barrymore mit ihrer Talkshow nun doch weiter. Seit Monaten haben die Drehbuchautoren in Hollywood ihre Arbeit stillgelegt, später taten es ihnen auch Mitglieder der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA nach.

Um die Streikenden zu unterstützen, haben auch viele Moderatorinnen und Moderatoren die Dreharbeiten zu ihren Talkshows eingestellt. Drew Barrymore hingegen gab kürzlich bekannt, die Produktion für ihre Sendung "Drew Barrymore Show" fortzusetzen. Für diese Entscheidung hagelte es Kritik, die die 48-Jährige nun dazu bewogen hat, ihre Pläne zu verwerfen.

Barrymore hofft auf "baldige Lösung"

"Ich habe allen zugehört und ich habe die Entscheidung getroffen, die Premiere der Show zu pausieren, bis der Streik vorbei ist", heißt es in einer Erklärung, die Barrymore am Sonntag auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte. "Mir fehlen die Worte, um mich bei allen zu entschuldigen, die ich verletzt habe, und natürlich auch bei unserem unglaublichen Team, das an der Sendung arbeitet und sie zu dem gemacht hat, was sie heute ist." Die Schauspielerin hoffe zudem auf eine "baldige Lösung für die gesamte Branche". Die Show neue Staffel der Show hätte am heutigen Montag starten sollen.

Auf Instagram hatte Barrymore den Entschluss, ihre Sendung fortsetzen zu wollen, zunächst verteidigt. Für die Show arbeiten mehr als drei Drehbuchautoren, die gleichzeitig der Autorenvereinigung WGA angehören. "Die Einzigen, von denen ich mit Sicherheit weiß, dass sie nicht zurückkehren werden, sind wir drei WGA-Autoren. Für den Rest kann ich nicht wirklich sprechen", hatte Chelsea White, eine der Autorinnen der Show, in der vergangenen Woche gegenüber der "New York Post" erklärt. "Ich denke, in erster Linie geht es hier offensichtlich um mehr als nur um die 'Drew Barrymore Show' und die Autoren. Wir sind hier draußen und stehen zu unserer Gewerkschaft."