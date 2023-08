Au Backe! Den ersten Kuss dieser Staffel findet die Bachelorette "ganz komisch". Auch das Verhalten von Favorit Adrian und die rückschrittlichen Ansichten anderen Single-Männer sorgen bei Jennifer Saro für Unverständnis.

So hatte sie sich ihren ersten Kuss im TV sicher nicht vorgestellt: In der aktuellen Folge der RTL-Datingshow "Die Bachelorette" (mittwochs, 20.15 Uhr) hat Jennifer Saro Magengrummeln statt der erhofften Glücksgefühle. Dabei hatte sich die 27-Jährige den Mann für ihren ersten "richtigen" Kuss mit Bedacht ausgewählt: Sie lädt Single-Mann Jesaia, mit dem sie schon einen "Filmkuss" ausgetauscht hatte, erneut zum Einzeldate.

Nach einem Wellness-Date kommen sich Jesaia und Jenny auf einer Couch näher und küssen sich. Doch die großen Gefühle löst das nicht aus - zumindest nicht bei der Bachelorette: "Ich bin ehrlich ein bisschen enttäuscht, weil ich das nicht gefühlt habe bei dem Kuss, was ich fühlen wollte", sagt sie danach betrübt.

Erster Kuss endet im Fiasko: "Ich fand es komisch"

Der Vertriebler und Coach aus Stuttgart aber findet: "Das fühlt sich gut an!" Sie zögerlich: "Ja, ist das so?" Jesaia später: "Ich hatte in dem Moment auf jeden Fall ein kleines Kribbeln im Bauch." Die alleinerziehende Mutter überlegt: "Vielleicht wird es besser, wenn wir vertrauter sind?" Dennoch ist sie gefrustet: "Deswegen ist es ja auch gefährlich, wenn man sich Dinge so genau vorstellt, denn dann wird man meistens enttäuscht."

In der Nacht der Rosen redet die Bachelorette Tacheles mit Jesaia: "Ich sage dir ehrlich: Ich fand es ganz komisch", gesteht sie. Jesaia gibt sich verständnisvoll: "Ich fand es auch etwas komisch", bestätigt er. Jennifer Saro ist verblüfft, hatte der 27-Jöhrige doch auf Nachfrage kurz zuvor erklärt, wie gut sich der Kuss angefühlt hätte. "Entweder man fand es gut oder komisch, aber man kann es ja nicht gut und komisch finden gleichzeitig, oder?", ist die Bachelorette verwirrt. Jesaia versucht zu retten, was zu retten ist: "Dass sich deine Lippen gut angefühlt haben, das war jetzt keine Lüge", beteuert er.

"Bachelorette" sauer über wankelmütigen Adrian: "Das macht keinen Sinn"

Auch ein anderer Favorit sorgt mit seinem Auftreten für Kopfschütteln bei der Bachelorette. Nach seinem Knutsch-Schwindel und einem erneuten Einzeldate redet Adrian sich in der Nacht der Rosen um Kopf und Kragen. "Ich habe einfach nur keinen Bock, enttäuscht zu werden", sagt er, "ich brauche jemanden, der mich an die Hand nimmt", meint der 27-Jährige.

"Jetzt ist die Frage: Nimmst du mich an die Hand oder sagst du 'way too toxic'? Wenn es nach mir gehen würde, würde ich anfangen zu heulen und sagen, 'Scheiß drauf! Ich fahre nach Hause'", so Adrian. Jenny ist nach dieser Rede stinksauer: "Ich habe keine Lust auf dieses heute so, morgen so. Dass ich mich fragen muss, was der Mann eigentlich denkt. Da können die Gefühle noch so groß sein, das macht keinen Sinn."

Jennifer Saro: "Mein Ausschnitt ist so tief, wie ich möchte"

Und dann sind da auch noch Oguzhan und Kaan - beide Männer hatten die Bachelorette mit ihrem gestrigen Beziehungsansichten verärgert. Kaan beim Einzelgespräch mit Blick auf Saros Kleid: "Das ist zum Beispiel kurz, aber ich würde dir niemals sagen: Passt nicht!" Seine Frage "Ziehst du dich oft so freizügig an?" macht es nicht besser.

Zumal zuvor schon Oguzhan Jenny mit Macho-Sprüchen zu Kleidervorschriften genervt hatte. Auch er behauptete, nichts zu sagen, wenn Jenny einen "etwas zu dollen" Ausschnitt trägt. Sexy ja, aber "classy" müsse es sein. "Ich würde mir niemals von meinem Mann irgendetwas verbieten lassen, wenn ich anderer Meinung bin", hatte die Bachelorette ihm klar die Grenze aufgezeigt.

Dass sie es ernst damit meint, macht sie auch beim Gruppendate in einem Freizeitpark klar: "So, für alle als Info: Meine Röcke sind so kurz, wie ich möchte, und mein Ausschnitt ist so tief, wie ich möchte. Ich möchte nie wieder etwas darüber hören", stellt die Influencerin klar und wird dann noch deutlicher: "Wenn das nicht passt, kann man ja gerne gehen."

Drei Männer bekommen keine Rose

Doch dieses Mal geht keiner der elf Kandidaten freiwillig. Jenny muss selbst entscheiden, wen sie aus dem Rosen-Rennen nimmt. Oguzhan kriegt gerade noch die Kurve und erklärt, er habe "noch nie" eine Frau wie sie kennengelernt: "Eine Frau, die Bumms hat, stark und selbstbewusst ist, eine Löwin". Daher müsse er eine "andere Denkweise führen", reflektiert sich der Macho.

Kleidervorschriften ade! Jennifer Saro bedankt sich bei dem Hamburger mit einer Rose. Auch für Zauderer Adrian geht es in die nächste Runde - da gibt es noch Klärungsbedarf. Nach Hause schickt die Bachelorette hingegen Fuhrparkmanager Kaan, Modedesigner Jesper und Koch Alex.