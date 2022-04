Es war eine herbe Enttäuschung für viele Fans: Am vergangenen Donnerstag endete für Publikumsliebling Viola die Reise bei "Germany's Next Topmodel" (donnerstags, 20.15 Uhr, ProSieben). "Die haben Angst, dich zu buchen, weil sie nicht wissen, was sie bei dir bekommen", begründete Model-Mama Heidi Klum ihre Entscheidung. Doch nun kann die chaotische 21-Jährige mit der pinken Vokuhila-Frisur beweisen, was wirklich in ihr steckt: Denn Viola modelt nun für Mode-Ikone Jean Paul Gaultier.

Auf Instagram präsentierte der französische Stardesigner Viola gleich zweimal als eine der Models seiner neuen Capsule-Kollektion: Auf einem animierten Foto posiert Viola in einem schwarzen Jumpsuit mit roten Applikationen, in den Armen hält sie ein Kleinkind. Ein weiteres Foto zeigt Viola mit Blumen in einem äußerst knappen Wickelkleid aus halbtransparentem Stoff. Auch auf der Website der Designermarke ist Viola zu sehen.

Glückwünsche von Heidi Klum

Bei ihren einstigen Mitbewerberinnen trifft Violas neuer Traumjob auf tiefe Bewunderung: "Ahhhh Viola", kommentierte Vanessa zusammen mit einem Herzaugen-Emoji. Teilnehmerin Anita kommentierte: "Ich sterbeeee", gefolgt von drei Flammen- und einem Herzaugen-Emoji. Selbst Heidi Klum fand Lob für ihren ehemaligen Schützling: Laut "bunte.de" repostete die 48-Jährige das animierte Foto der Designermarke: "Herzlichen Glückwunsch", schrieb sie dazu und versah die Nachricht mit einem Herzaugen- und Party-Emoji.

Gut möglich, dass Jean Paul Gautier Viola schon länger als Model im Hinterkopf hatte: In Folge fünf der aktuellen Staffel, die am 3. März ausgestrahlt, jedoch schon etliche Wochen zuvor produziert worden war, saß der 69-Jährige als Gastjuror neben Heidi Klum. Bei GNTM sind derzeit noch zwölf Models im Rennen. Die finale Entscheidung fällt am Donnerstag, 26. Mai, in einer Live-Sendung um 20.15 Uhr auf ProSieben.