Oh là là! Jennifer Saro knutscht ausgiebig mit ihrem Favoriten Fynn - und lässt sich dabei erwischen. Die anderen Single-Männer sind am Boden zerstört. Einer geht direkt freiwillig, vier andere Kandidaten kickt die Bachelorette höchstselbst hinaus.

Ist die Vorentscheidung bereits gefallen? In der sechsten Nacht der Rosen geht es für "Die Bachelorette" (mittwochs, 20.15 Uhr, RTL) hoch her: Überraschend eröffnet sie den acht Single-Männern, dass fünf von ihnen heute gehen müssen - nächste Woche stehen die Dreamdates auf dem Programm. Doch das ist nicht der größte Aufreger.

Bei einem Überraschungsbesuch in der Männer-Villa schnappt sich Jennifer Saro beherzt ihren Favoriten Fynn aus Lüneburg. Die 27-Jährige will ungestört mit dem zwei Jahre jüngeren Single reden, doch der wirkt nervös. "Ich würde schon gern wissen, wie es ist, wen man sich küsst", druckst er herum. Saro lacht: "Ja, und warum machst du es dann nicht einfach?"

Diese Vorlage lässt der TV-erfahrene Influencer (knutschte auch schon bei "Love Island") nicht ungenutzt. Aus einem ersten Kuss entwickelt sich eine leidenschaftliche Knutscherei - und das, während ein Stockwerk tiefer sieben andere Männer bereits ins Grübeln kommen, wo die zwei denn wohl so lange bleiben ...

"Ich schwör' auf meine Mutter , die küssen sich!"

Es ist der eifersüchtige Oguzhan, der sich schließlich auf die Suche nach der Bachelorette und seinem Konkurrenten macht - und Fynn mit Jenny auf frischer Tat ertappt. Die bekommt den ungebetenen Gast aus dem Augenwinkel mit und ahnt Böses: "Ich glaube, das war Ozan - ausgerechnet!", sagst sie und grinst.

Ozan überbringt die Hiobsbotschaft dann auch entsprechend theatralisch: "Ich schwör' auf meine Mutter, die küssen sich!", berichtet er den anderen Männern aufgebracht. Als Jenny und Fynn betont "normal" zurück zur Gruppe kommen, herrscht eine unangenehme Stille. Die Laune der Männer: im Keller. Die Singles sind sogar so verstimmt, dass niemand aufsteht, um Jennifer Saro nach draußen zu begleiten, als sie sich verabschiedet.

Dieser Single-Mann zieht sich freiwillig zurück

Ein Mann zieht nach der Knutscherei seine Konsequenzen: Gianluca hatte ohnehin gezweifelt, ob er sich noch weiter um Jennifer Saro bemühen soll. Nun ist die Sache für den 27-Jährigen klar: In der Nacht der Rosen eröffnet der Fitnesstrainer der Bachelorette, dass er die Villa freiwillig verlässt - auch wegen seines guten Kumpels Fynn: "Du kennst die Connection zwischen Fynn und mir. Man spürt die Energie zwischen euch. Für mich macht das keinen Sinn mehr", erklärt er und lässt seinem Freund den Vortritt bei Jenny.

Die Bachelorette eröffnet den Männern zu deren großer Überraschung, dass noch in dieser Nacht der Rosen vier weitere Kandidaten gehen müssen. Denn: Die Dreamdates stehen an. Nur drei Männer werden auf eine Traumreise mit Jennifer Saro gehen. Dann fällt die 27-Jährige ihre bislang schwerste Entscheidung: Für André, Markus, David und Oguzhan hat die alleinerziehende Mutter (die just Sohn "Keksis" ersten Geburtstag feierte) keine Rose mehr.

Auf die Dreamdates wird die Bachelorette mit diesen drei Männern gehen: Vertriebler und Coach Jesaia, Bürokaufmann Adrian und Influencer und Verkäufer Fynn. Bei einem weiteren Einzeldate knutschten die beiden munter weiter.

Spoilerwarnung:

Im Netz kursieren bereits seit dem Start der quotentechnisch schwachen Staffel zahlreiche Gerüchte, dass der 25-Jährige die letzte Rose bekommen wird.