Schäferhund-Mischling Raia bellt am laufenden Band. Purer Stress - für Menschen und Hund. Martin Rütters Kollegin Ellen Marques erkennt, was der "Quatschtante" fehlt.

Die Hundehalter Tanja und Kadir aus Kürten wissen nicht mehr weiter. Ihr rumänischer Schäferhund-Mix Raia bellt in einer Tour. Wenn die Klingel geht, bei Hundebegegnungen oder einfach so aus heiterem Himmel: "Das Problem ist, dass sie wirklich in jeder Situation bellt", sagt Frauchen Tanja in der aktuellen Folge von "Der Hundeprofi - Rütters Team" (samstags, 19.10 Uhr, VOX).

Begonnen hat die Bellerei, als Töchterchen Kiana anfing zu laufen. "Vielleicht hat sie da auch einen Beschützerinstinkt?", fragt sich Mutter Tanja. Martin Rütter sieht dringenden Handlungsbedarf. "Der Hund signalisiert: Ich bin aufgeregt. Ich weiß nicht, wohin mit mir! Und sie hat einfach gelernt, viele Geräusche zu machen." Ellen Marques aus Rütters Team besucht Raias Familie, um der Dauerbellerei ein Ende zu machen. Tanja setzt große Hoffnungen in das Training: "Wir wünschen uns einfach mehr Ruhe. Das ist ja auch Stress für den Hund", sagt sie.

"Quatschtante" braucht mehr Auslastung

Ellen Marques erkennt beim ersten Besuch direkt, was für eine "Quatschtante" die junge Hündin ist. Schnell wird klar: Die dreijährigen Hündin braucht klarere Strukturen im Alltag und mehr Auslastung, denn: "Wenn ich wenig geistige und körperliche Auslastung habe, habe ich halt Zeit zum Quatschmachen, wie Hunde anbellen", erklärt Ellen. Die erste Aufgabe: Raias Halter sollen mehr Verantwortung übernehmen und ihr sagen, was sie von ihr erwarten.

Draußen wird "Einparken" geübt: Sobald ein anderer Hund entgegen kommt, soll Raia zu Frauchen und Herrchen gehen und sich in der Nähe hinsetzen. Zum Glück ist die dreijährige Hündin sehr an den Leckerlis interessiert, die zur Belohnung für diese Aufgabe winken.

Doch das ist nicht das einzige Problem der Dauerbellerin: "Sie kommt auch drinnen gar nicht zur Ruhe", sagt Hundetrainerin Ellen Marques. Deshalb gibt es eine weitere Hausaufgabe für Raias Familie: Im Haus sollen Tanja und Kadir ihre Hündin konsequent auf die Decke schicken, wenn es klingelt. Ellen Marques: "Entspannen ist super wichtig!"

Martin Rütter begeistert: "Das Training hat sich voll ausgezahlt"

Nach drei Wochen Training können Tanja und Kadir schon erste Erfolge vermelden. Das Deckentraining zu Hause läuft bestens, und auch draußen zeigt Raia eifrig, wie gut sie schon das "Einparken" bei ihren Menschen gelernt hat. Martin Rütter ist begeistert: "Ich bin überrascht, wie gut sie mitmacht", zeigt sich der "Hundeprofi" angetan. Kollegin Ellen Marques bestärkt Tanja und Kadir, jetzt nicht locker zu lassen. Raia scheint es gut zu gefallen, dass ihre Menschen ihr jetzt viele Entscheidungen abnehmen: "Sie ist ein unsicherer Hund. Es ist so wichtig, dass Ihr ihr zeigt, dass ihr sie auch beschützt. Dann wird sie auch lockerer, das ist so wichtig", sagt Ellen.

Beim Abschlussbesuch ein paar Wochen später ist Raia kaum wiederzuerkennen: Als Trainerin Ellen an der Haustür klingelt, ertönt kein Bellen. Die Hündin bleibt brav auf ihrer Decke sitzen. Auch bei Gassi gehen zeigt sich, wie fleißig die Tierschutzhündin trainiert hat. An der Schleppleine geht sie entspannt mit ihren Menschen Gassi. Die Begegnung mit zwei Testhunden von Trainerin Ellen verläuft auch gänzlich ohne Bellerei.

Martin Rütter ist begeistert: "Das Training hat sich voll ausgezahlt", freut sich der "Hundeprofi", und er weiß auch, warum: "Dranbleiben ist immer der Schlüssel", betont er. Tanja und Kadir sind stolz wie Bolle auf ihren Erfolg und auf Hündin Raia - endlich können sie den gemeinsamen Alltag ohne ständige Dauerbeschallung genießen.