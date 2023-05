Beim Homedate erzählt die Mutter von Kandidatin Chiara mehr, als ihrer Tochter lieb ist. David Jackson zweifelt daraufhin erneut an den Beweggründen der 26-Jährigen. Seine eigene Mutter plaudert ebenfalls munter aus dem Nähkästchen, als sie auf die drei Single-Frauen trifft. Fremdschäm-Alarm!

Halbfinale bei "Der Bachelor" (mittwochs, 20.15 Uhr, RTL): Nur noch drei Frauen sind im Rennen um die letzte Rose. Einzige Gemeinsamkeit von Lisa, Angelina und Chiara: die braunen, langen Haare sowie die Tatsache, dass alle vor den Homedates höllisch nervös sind. Denn erstmals treffen sie den 32-jährigen Influencer in ihrer jeweiligen Heimat fernab von Traumstränden und literweise freien Drinks. Er selbst hofft, sich danach klarer über seine Gefühle zu sein: "Es geht gar nicht darum, welcher Frau gegenüber habe ich Gefühle. Sondern eher: Wo sind die Gefühle vielleicht irgendwo am schwächsten?", sagt David Jackson.

Den folgenschwersten Besuch macht der Bachelor in Soest, der Heimat von Journalistin Chiara. Die 26-Jährige stellt David die wichtigsten Menschen in ihrem Leben vor: ihre Mutter, den Stiefvater und ihre beste Freundin. Die fühlt dem Bachelor sofort auf den Zahn: "Was hat dich an Chiara so gecatcht?", fragt sie. Der Bachelor kommt ins Stammeln: "Gecatcht? Vieles, also einiges ...", bringt er heraus. Er halte sie für sehr smart und habe tiefgehende Gespräch mit ihr führen können, erklärt er schließlich.

Chiaras Mutter verrät: "Es war ihr Traum!"

Dann nimmt das Gespräch unerwartet eine kritische Wendung, als Mama Corinna begeistert von dem Moment berichtet, in dem sie erfahren hat, dass ihre Tochter bei "Der Bachelor" teilnimmt: "Ich war fassungslos. Ich hab erst mal nur geweint, weil ich auch wusste, dass damit auch einer ihrer Träume in Erfüllung geht", eröffnet sie.

David Jackson ist nach dieser Aussage alles andere als beruhigt: "Wie war das gemeint? Was hat das für Hintergründe? Hat sie sich auch davor schon mal beworben oder hat sie auch gesagt, dass es ihr Traum ist, da mitzumachen?" Zweifel waren bereits aufgekommen, als Kandidatin Rebecca den Bachelor explizit vor Chiara gewarnt hatte. Sie meine es nicht ernst, sei nur auf Fame aus. Außerdem habe sie sich vor zwei Jahren schon als "Bachelorette" beworben - eine Info, die Chiara bestätigte.

Zwei andere Homedates verlaufen harmonischer

Beim Kuscheln in ihrem ehemaligen Kinderzimmer spricht David die 26-Jährige dann direkt auf die Aussage ihrer Mutter an. "Es war schon ein Träumchen", gibt Chiara zu, "ich hatte das immer in meinem Kopf und Herz und mit dem Gedanken gespielt." Vor der Kamera versucht Chiara jedoch, zurückzurudern: "Ob das jetzt ein Lebenstraum von mir war? Eher nicht. Ich glaube, es ist eher mein Traum mich in jemanden zu verlieben, der mich genau so liebt wie ich ihn. Am Anfang war es: Ich gehe zum Bachelor und nach Woche 1 war es: David", erklärt sie.

Die anderen Homedates verlaufen harmonischer: Sowohl mit Lisa als auch mit Angelina fühlt sich der Bachelor sichtlich wohl. Angelina sorgt sich aber: "Ich könnte mir auf jeden Fall eine Zukunft mit ihm vorstellen. Aber im Endeffekt liegt die Entscheidung halt in seinen Händen. Und das ist natürlich etwas, sas mir Angst macht", räumt sie ein.

Intime Panne beim kleinen David

Kurz vor der Entscheidung holt sich der Bachelor noch einmal Rat von seiner Mutter. Auch sie darf die drei Single-Frauen kennenlernen. Auf den Mund gefallen ist Davids Mama nicht. Offen plaudert sie über ihre Falten und erzählt dann auch einen Schwank aus Davids Kindheit: Aus dem Bad habe sie einmal laute Schreie von dem damals zwei Jahre jungen Sohnemann gehört. "Seine Schwester hat an seinem kleinen Penis gezogen und gerufen: Ich will auch so was!", erzählt sie lachend. "Der war ja schon ganz blau", schiebt sie nach.

David kann, wie die Ladys, heute darüber lachen. Und welche Frau findet Mama Bachelor nun am besten? Darauf gibt es leider keine befriedigende Antwort für den 32-Jährigen: "Ich habe keine Favoritin. Alle drei fand ich super. Also, du tust mir richtig leid!"

In der neunten Nacht der Rosen fällt David Jackson dann seine Entscheidung: Die erste Rose geht an Angelina. Und die zweite? Die ist für Lisa. Das heißt: Chiara geht leer aus.

Wie nimmt die 26-Jährige den Rauswurf kurz vorm Finale auf? Ziemlich gefasst: "Klar ist man enttäuscht, weil es ein komplett harter Break ist", sagt sie, "das ist natürlich das Gegenteil von dem, was ich wollte und was ich mir gewünscht habe". Dennoch blickt die 26-Jährige optimistisch in ihre Zukunft - ohne den Bachelor: "Ich habe einen Punkt, ich habe Antworten und ich bin jemand, der sehr gut damit umgehen kann", beteuert sie.