Im Mai machte Dolph Lundgren eine schlimme Diagnose öffentlich, damals informierte er seine Fans über seine Krebserkrankung. Nun hatte der Actionstar erheblich bessere Neuigkeiten in petto.

Schöne Überraschung von Dolph Lundgren: Nur wenige Monate, nachdem der Actionstar seine Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte, meldete er sich nun mit deutlich erfreulicheren Neuigkeiten zu Wort. Gegenüber dem US-amerikanischen "People"-Magazin verriet der 65-Jährige, dass er seine Freundin Emma Krokdal geheiratet hat. Bis zur Trauung musste sich das Paar allerdings gedulden, wie Lundgren ausführte: "Da wir beide Covid hatten und einen langen Weg mit herausfordernden medizinischen Behandlungen hinter uns haben, mussten wir unsere Heiratspläne immer wieder verschieben."

Nun sei für den Schauspieler und seine 38 Jahre jüngere Frau aber die Zeit reif, "die Liebe, das Leben und das Glück zu feiern". Vor traumhafter Kulisse in ihrer Villa auf Mykonos fuhren die beiden im Beisein ihrer Familien und von engen Freunden in den Hafen der Ehe ein. Nicht fehlen durften natürlich Lundgrens Töchter Ida und Greta, die das Resultat seiner ersten Ehe mit Designerin Anette Qviberg sind. Krokdal und Lundgren hatten sich bereits 2020 verlobt, wie der "Rocky 4"-Star damals per Instagram bestätigte.

Dolph Lundgren nach Krebsdiagnose: "Man weiß einfach das Glück zu schätzen, am Leben zu sein"

Die Hochzeit ist für Dolph Lundgren ein emotionaler Höhepunkt nach schwierigen Jahren. Im vergangenen Mai hatte der Schwede in der Interview-Serie "In Depth with Graham Besinger" offenbart, dass er 2015 die Diagnose Krebs erhalten hatte. Zunächst hatte er 2015 mit einem Tumor in der Niere zu kämpfen, 2020 entdeckten Ärzte dann ein Geschwür in der Leber - es hatten sich bereits Metastasen gebildet. Die Prognose zum damaligen Zeitpunkt lautete wenig ermutigend: Lundgren habe noch zwei oder drei Jahre zu leben.

"Man weiß einfach das Glück zu schätzen, am Leben zu sein, und man ist dankbar für jeden Augenblick, den man erleben darf", stellte Dolph Lundgren im Gespräch mit dem "People"-Magazin fest. Gesundheitlich ist der Schauspieler mittlerweile auf dem aufsteigenden Ast. Dank alternativer Behandlungsmethoden hätten sich die Tumore etwas zurückgebildet, wie er im Mai sagte.