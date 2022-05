Nicole steht wieder auf der Bühne. 16 Monate, nachdem bei dem Schlagerstar Brustkrebs diagnostiziert worden war, feierte die 57-Jährige nun ihr emotionales Comeback hinter dem Mikrofon.

Endlich zurück auf der Bühne: Nur wenige Tage nachdem Schlagerstar Nicole ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht hatte, feierte Deutschlands erste ESC-Gewinnerin ihre Rückkehr auf die Bühne. 16 Monate nach der Diagnose Brustkrebs sang die 57-Jährige in der Dominikanischen Republik bei der "Nacht des deutschen Schlagers" - mit Tränen in den Augen.

Unter anderem bot Nicole ihren ESC-Siegertitel "Ein bisschen Frieden" dar. Gegenüber der "Bild" sagte die Künstlerin: "Ich habe ein Déjà-vu. Am ESC-Tag 1982 brach der Falkland-Krieg aus, und ich sang mein Friedenslied. Heute führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Es zerreißt mir das Herz!"

Erst in der vergangenen Woche hatte Nicole gegenüber "Bild" erklärt, dass bei ihr vor rund eineinhalb Jahren zwei bösartige Tumore in ihrer Brust entdeckt worden waren: "Die Diagnose im Dezember 2020 war ein Schock. Die Zeit blieb stehen. Mein Leben lief in Zeitlupe wie ein Film in mir ab." Eigentlich habe der Schlagerstar im Dezember 2020 eine Südafrika-Reise antreten wollen - diese aufgrund der Corona-Pandemie jedoch verschoben. Irgendeine "höhere Macht" habe ihren Urlaub wohl verhindern wollen, meint die Musikerin. "Sonst wäre ich heute vielleicht schon tot."

"16 Monaten, geprägt von Ängsten und Zweifeln, aber auch Hoffnung und Zuversicht"

Auf ihrem Instagram-Profil wandte sich Nicole an ihre Fans und teilte dort einen Brief, in dem sie ihre Krankheit als "unerwartete Reise" beschrieb. "Mir wurde unmissverständlich klar, dass der Weg, den ich zu gehen hatte äußerst steinig und schwer werden würde. Trotzdem musste ich meinen Rucksack packen und diese Reise antreten, denn eine Alternative gab es nicht."

Es habe sich ein "langes, dunkles Tal" vor ihr aufgetan, beschrieb Nicole weiter. Nun, nach "16 Monaten, geprägt von Ängsten und Zweifeln, aber auch Hoffnung und Zuversicht", stehe sie "endlich am Gipfelkreuz".