Seit 2021 war die App von Disney+ in Teslas verfügbar. Nach einem Software-Update ist der Streamingdienst nun jedoch aus zahlreichen Elektroautos verschwunden. Zuvor hatte Elon Musk online heftig gegen Disney gewettert.

Sich während der Autofahrt Serien wie "Modern Family", "How I Met Your Mother" oder einen Disney-Klassiker anzuschauen, mag für viele Fahrer befremdlich klingen - nicht jedoch für Tesla-Besitzer. Seit dem Sommer 2021 ist Disney+ nebst zahlreichen anderen Streamingdiensten im Infotainmentsystem der Elektroautos verfügbar. Nach einem Software-Update wird die App nun jedoch in zahlreichen Teslas nicht mehr angezeigt.

Wie das US-Portal "Electrek" berichtet, soll Tesla Disney bereits in der vergangenen Woche über die Entscheidung informiert habe. Demnach soll die App nur noch in Autos zur Verfügung steht, in denen sie in der Vergangenheit bereits genutzt wurde.

Komplett scheint Disney+ jedoch nicht gesperrt zu sein: Wie unter anderem der Tesla-Blog "Teslamag" berichtete, sei es nach wie vor möglich, den Streamingdienst über den Browser abzurufen.

Streit zwischen Elon Musk und Disney

Einen Grund für den Bruch mit Disney nannte Tesla bislang nicht. Zuvor hatte Disney seine Werbeaktivitäten auf der Ex-Twitter-Plattform X eingestellt, woraufhin Tesla-Chef und X-CEO Elon Musk online gegen Disney-Chef Bob Iger wetterte: "Was dieser Werbeboykott bewirken wird, ist, dass er das Unternehmen umbringt. Und die ganze Welt wird wissen, dass diese Werbekunden das Unternehmen getötet haben."

Viele namhafte Werbekunden hatten ihre Zusammenarbeit mit X eingestellt, nachdem die US-amerikanische Medien-NGO "Media Matters" in einem Bericht aufgedeckt hatte, dass deren Anzeigen neben Tweets erschienen, die rechtsextreme, antisemitische und Hitler-verherrlichende Inhalte verbreiten. Auch Musk selbst sorgte für Entsetzen, weil er einen Beitrag als "tatsächliche Wahrheit" hervorhob, der unter anderem behauptete, jüdische Organisationen würden Hass gegen Weiße säen.