Für die Teilnahme an "Let's Dance" legte Chryssanthi Kavazi eine Pause bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (RTL) ein. Nun kehrt ihre Figur Laura mit neuem Look zurück.

Durch "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" wurde Chryssanthi Kavazi 2017 bekannt. Doch Anfang des Jahres legte die Schauspielerin eine Pause zugunsten eines anderen Formats ein: Bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" 2023 belegte Kavazi mit Profitänzer Vadim Garbuzov den siebten Platz. Nun kehrt zu ihrem alten Job zurück: Ab Mittwoch, 16. August, ist sie als Laura wieder montags bis freitags, um 19.40 Uhr, bei RTL zu sehen. Fans der Daily werden jedoch genauer hinschauen müssen, denn die brünette Laura ist seit neustem blond!

"An die blonden Haare musste ich mich erstmal gewöhnen", gesteht Kavazi im Interview mit RTL: "Mich so zu sehen, war schon sehr ungewohnt, weil ich mich auch nur mit dunkelbraunen Haaren kenne. Ein komplett neuer und anderer Typ." Persönlich würde sie sich das nicht empfehlen - mit einer Ausnahme: "Wenn ich mal nicht erkannt werden möchte, leihe ich mir die Perücke in unserer Maske aus und bin mir sicher, dass ich unbeobachtet agieren kann, ohne als Chryssanthi identifiziert zu werden. Oder ich erschrecke mal meine Familie und Freund:innen."

Sie sei froh gewesen, als die Perücke abgedreht war: "Sie hat gejuckt und der Pony hat immer in meinen Augen gepiekst." Im Kollegenkreis gingen die Meinungen zum neuen Look auseinander: "Entweder fanden sie es supergut oder ganz schlimm", erinnert sich die 34-Jährige: "Andere haben mich erst gar nicht erkannt oder gefragt, wer die neue Kollegin ist."

Urlaub und viel Essen

Über die Rückkehr ihrer Figur möchte die Schauspielerin noch nicht zu viel verrraten: "Laura wird verängstigt auf den GZSZ-Kiez nach Berlin zurückkommen und ihr Plan ist es, nur kurz zubleiben, um dann wieder auf die Flucht vor den Krypto-Männern zu gehen, die das Flugzeug haben abstürzen lassen, in dem Laura saß", erzählt sie. Auch wird sie bald erfahren, dass Zoe sie töten soll. Ob Laura John für seinen Seitnsprung verzeihen kann, verrät Kavazi nicht.

Nach ihrer Teilnahme an "Let's Dance" genoss die Ehefrau von Schauspieler und Sänger Tom Beck die restliche freie Zeit mit der Familie: "Wir waren im Urlaub, z. B. in Los Angeles, haben viel gegessen und hatten entspannte Tage, die ich auch gebraucht habe, um dann mit voller Energie bei GZSZ weiterzudrehen." Beck und Kavazi sind seit 2018 verheiratet. Im November 2019 wurde ihr Sohn geboren.