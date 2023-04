Erst kürzlich war Jamie Foxx noch bei den Dreharbeiten zum kommenden Netflix-Film "Back in Action" aktiv. Nun meldete sich seine Tochter Corinne am Mittwoch mit beunruhigenden Nachrichten: Der Schauspieler hatte "medizinische Komplikationen".

Was ist mit Jamie Foxx los? Vor kurzem war der Oscar-Preisträger in Atlanta zu sehen, wo er für den neuen Netflix-Film "Back in Action" vor der Kamera stand. Doch nun meldete sich am Mittwoch seine Tochter Corinne mit einem Statement der gesamten Familie Foxx auf Instagram und teilte mit, dass ihr Vater "medizinische Komplikationen" gehabt haben soll.

"Auf dem Weg der Besserung"

Laut dem Statement, bei dem die Kommentarfunktion deaktiviert wurde, heißt es: "Wir wollten mitteilen, dass mein Vater, Jamie Foxx, gestern medizinische Komplikationen hatte. Glücklicherweise ist er dank schnellem Handeln und großartiger Pflege bereits auf dem Weg der Besserung." Welche gesundheitlichen Problemen der Hollywoodstar erlitt, gab seine Familie nicht preis. Stattdessen bat seine Tochter um Privatsphäre für die Familie: "Wir wissen, wie sehr er geliebt wird und schätzen Ihre Gebete."

Im Netflix-Film "Back in Action" (noch ohne Starttermin) ist neben Jamie Foxx seine Kollegin Cameron Diaz mit von der Partie, die nach einer achtjährige Pause von der Schauspielerei ihre Comeback feiert. Zuletzt standen sie gemeinsam für "Annie" (2014) vor der Kamera, davor für "Any Given Sunday" (1999).