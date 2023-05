Findet das "Goodbye Deutschland"-Ex-Paar Peggy Jerofke und Steff Jerkel wieder zusammen? Die neue Folge der VOX-Dokusoap gab dafür allen Anlass zur Hoffnung - im gemeinsamen Thailand-Urlaub teilten sich beide sogar ein Bett und betonten, dass sie sich besser verstünden denn je ...

Ein dramatischer Vorfall bildete den Auftakt für die aktuelle Folge der VOX-Auswandererdoku "Goodbye Deutschland": Noch immer tief betroffen erzählte Wahl-Mallorquiner Steff Jerkel (53) von einer - eigentlich harmlosen - Auseinandersetzung an einer Tankstelle. In deren Verlauf hatte sein Gegenüber plötzlich ein Messer gezogen und ihn bedroht. Das alles geschah vor den Augen seiner Tochter Josephine (5), genannt JJ!

Zum Glück konnte Steff den Angreifer überwältigen, er habe "gekämpft, ihn zu Boden gebracht". Doch der Schock saß begreiflicherweise tief - auch bei Ex-Partnerin Peggy Jerofke (47), JJs Mama, die er als Erste über alles informiert hatte. "Definitiv sind das so Momente, wo ich die Trennung infrage stelle. In solchen Momenten, wo man wirklich fühlt, dass man den Menschen verlieren kann ...", sinnierte sie vor der Kamera und deutete an, dass ein Liebescomeback nicht ausgeschlossen war.

"Wir verstehen uns halt seit der Trennung super"

Fast ein Vierteljahrhundert waren die beiden gemeinsam durchs Leben gegangen, ehe sie ihre Fans im Herbst 2022 mit der Bekanntgabe ihrer Trennung schockten. "Viel entspannter" liefe es seitdem zwischen beiden, betonte Peggy, und Steff bestätigte: "Wir verstehen uns halt seit der Trennung super." Bestätigung dafür, dass eine Freundschaft besser funktioniert als eine Beziehung? Oder Grund genug, es sich doch noch mal zu überlegen?

Bei Peggy und Steff schien Letzteres der Fall zu sein, das klang im Lauf der Sendung immer wieder durch. Gezeigt wurde auch der Thailand-Urlaub, den das Paar mit JJ in familiärer Eintracht zusammen verbrachte. Peggy hatte zuvor in dem südostasiatischen Land die RTLZWEI-Show "Kampf der Realitystars" abgedreht, in der sie aktuell zu sehen ist. Dass sie und Steff nun im selben Hotelbett schliefen? Keine große Sache, fand sie. Beide seien dafür erwachsen genug, und für Töchterchen JJ sei es schöner so. Steff betonte außerdem, es sei gerade gar kein anderes Zimmer buchbar gewesen. So so ...

"Goodbye Deutschland": Ein Thai-Lokal auf Mallorca?

Für ihn hatte der Trip auch geschäftliche Gründe, hatte er sich doch in den Kopf gesetzt, im mallorquinischen Cala Rajada das Thai-Restaurant zu eröffnen, das dort einfach noch fehle. Unterstützung erhoffte er sich dafür von seinem "Lieblings-Auswanderer", dem Koch Matthias Bück (41), der bereits seit 2008 in Thailand lebt. Sein Restaurant auf der Insel Koh Samui hatte er wegen der Corona-Krise aufgeben müssen und jobbte nun in Bangkok, wo er nach Steffs letztem Stand "sehr unglücklich" war.

Die Idee: Für ein, zwei Jahre solle Matthias mit nach Mallorca kommen, das neue Lokal mit aufbauen und dabei so viel verdienen, dass eine Rückkehr auf seine thailändische Trauminsel möglich wäre. Doch der "Goodbye Deutschland"-Kollege machte Steff einen Strich durch die Rechnung: Wieder nach Europa zu ziehen, kam für ihn nicht infrage, auch habe er sich mittlerweile gut in Bangkok eingelebt.

Steff allerdings hielt an seinem Vorhaben fest - auch, weil er ahnte, dass die Beziehung zu Peggy nur zu retten war, wenn beide beruflich getrennte Wege gehen würden. Denn die Liebe war durch die gemeinsame Arbeit in der Gastronomie auf der Strecke geblieben.

"Für mich ist die Hoffnung noch da, dass es irgendwann wieder wird"

Klar war Steff allerdings: Ein Thai-Restaurant würde nur zusammen mit jemandem funktionieren, der einen klaren Thailand-Bezug mitbrächte. Nachdem auch die von dort stammende Ehefrau eines Kumpels ihm eine Absage erteilt hatte, konzentrierte er sich doch erst mal auf sein zweites Projekt: eine Sportsbar. Nach Geschäftspartnern dafür hatte er in der Sendung bereits gesucht, und siehe da: In der Gießener Wirtin Helena Wachholz (54) hatte er tatsächlich die passende Mitstreiterin gefunden. "Unheimlich lustig" sei sie, als ehemalige Fußballerin zudem sportbegeistert und in der Gastronomie sehr erfahren.

Bis zur Eröffnung der Sportsbar wird es zwar wegen Renovierungsarbeiten noch eine Weile dauern, doch schon jetzt steht fest: Der Beziehung von Steff und Peggy tun die getrennten Pläne gut: "Ich sehe wieder ein bisschen mehr Sonne um uns herum", stellte die gebürtige Spreewälderin lächelnd fest, und auch ihr Ex machte deutlich: "Für mich ist die Hoffnung noch da, dass es irgendwann wieder wird."