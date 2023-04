Comedian Abdelkarim gibt Entwarnung: Er entging am Dienstagabend nur knapp einem tätlichen Angriff in einem Duisburger Fitnessstudio. Genauere Informationen rund um den Vorfall gab der TV-Star nun auf Instagram bekannt.

Das war knapp: Während am Dienstagabend vier Männer im Alter zwischen 21 und 32 Jahren Opfer einer Messerattacke in einem Fitnessstudio in Duisburg wurden, hatte Comedian Abdelkarim (41) Glück. Der ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmer gab am Mittwoch auf Instagram Entwarnung für seine besorgten Fans. Er habe zwar an jenem Tag auch in dem betroffenen Gym einer großen Fitnesskette trainiert, habe das Studio aber rund 20 Minuten vor dem Angriff verlassen.

"Vielen Dank für eure Nachfragen. Ich bin vom Angriff im Fitnessstudio in Duisburg zum Glück nicht betroffen", setzte er seine über 50.000 Follower Mitte der Woche ins Bild. Nichtsdestotrotz sei der Vorfall für ihn "hart und nicht in Worte zu fassen". Den Verwundeten wünscht der TV-Star "viel Kraft" und hofft, "dass es ihnen sehr bald besser geht".

Täter noch immer auf der Flucht

Der oder die Täter sind bislang unbekannt. Das Problem: Am Tatort gab es keine Kameras, die Hinweise auf das Verbrechen oder die Identität des Täters hätten geben können. Medienberichten zufolge schließt die Polizei einen Amoklauf aus. Man geht von einem Streit zwischen einem oder mehreren Opfern und dem Täter aus.

Der mutmaßliche Angreifer ist noch auf der Flucht. Die Ermittler schätzen ihn auf etwa 30 Jahre. Bei der Tatwaffe handelt es sich laut Polizei um eine "Hieb- oder Stichwaffe". Der jüngere Verletzte kämpfe derzeit ums Überleben. Laut der ermittelnden Staatsanwältin sei eine zweite Operation zur Schadensbegrenzung noch möglich. Die drei anderen Sportler seien indes schwer verletzt und nur "eingeschränkt vernehmungsfähig".