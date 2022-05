Da schlägt das Herz einer jeden Mutter höher: Die Töchter sind flügge und haben jetzt ihre eigene Dokusoap! Zum Auftakt von "Davina & Shania - We love Monaco" (RTLZWEI) begleiten die Geissens ihre Teenies zu ihrem ersten großen Ball - nicht ohne praktische Beauty- und Lebenstipps der stolzen Mama.

Am Anfang des neuen "Die Geissens"-Ablegers "Davina & Shania - We love Monaco" steht das Lebensmotto der Millionärsfamilie. "Hier herrscht Sitte und Ordnung", herrscht Carmen Geiss ihre lässig auf der Designer-Couch hingestreckte Tochter Davina Shakira an. Hat die 18-Jährige doch glatt die Sneakers auf dem passenden Beistelltisch abgelegt! Dabei heißt das Gebot der Stunde "Style".

Im Apartment der Familie in Monaco bereiten sich Davina und ihre Schwester Shania Tyra (17) auf den "Bal de Noel" im noblen Hôtel de Paris vor. Und das, obwohl sie ihre Füße eigentlich nicht mehr unter den pompösen Sofatisch der Eltern stellen: Seit Kurzem stellen sie sich der Herausforderung ihrer ersten eigenen Wohnung - in unmittelbarer Nachbarschaft "zum Hamilton", wie Papa Robert stolz erwähnt.

Was sie dennoch zum "Fertigmachen" in den Gemächern der vormals Erziehungsberechtigten zieht, ist die fachkundige Unterstützung in Sachen Bling: Nicht nur Mama Carmen, sondern auch Familienfriseur Ozan, Topmodel Papis Loveday und eine namenlose "Maskenfrau" (Robert) legen Hand an die glamourösen Outfits.

Robert Geiss über Frauen als "Dekoration": "Die Mama ist eine Großbaustelle"

Für das, was unter die Haut geht, sieht sich Carmen zuständig: Roberts Entsetzen über Shanias neues Tattoo - sie ließ sich den Vornamen ihrer Schwester hinter das Ohr stechen - kontert die Mama mit Fachkenntnis. "Das ist ein Liebesbeweis", klärt sie "Rooobert" auf, unterstützt von Davina: "Wenn du uns wirklich lieben würdest, hättest du auch so was." "Du bist ja bumbumbum", entgegnet Robert: "Außerdem ist es schief." "Nein, mein Kopf ist schief", korrigiert ihn Shania mild. "Lässt du dir dann auch meinen Namen stechen?", fragt Robert schließlich seine Frau. "Um Gottes willen", wehrt diese ab: "Den Mann kann man ja wechseln, die Kinder nie."

Und weil das so ist, werden die Sprösslinge erst mal umständlich vermessen, eingekleidet und geschmückt. Denn wenigstens was ihre gesellschaftliche Rolle betrifft, ist Robert Experte: "Die Männer laufen auf solchen Events im Smoking herum, und die Frauen sind Dekoration." Das braucht Langzeitplanung und gewissenhafte Strategie: "Besonders die Mama ist eine Großbaustelle."

Begleitet von Accessoire-Krisen, obligatorischen "Ich bin so fett!"-Ausrufen und sofortigem Niedergang des Zeitmanagements nimmt das "Fashion-Drama" (Loveday) seinen Lauf. Da macht Robert bald die Fliege: "Ich geh' mal 'Sportschau' gucken", informiert er Papis, der die Geissens auf den Ball begleiten wird. Wie lange die Fashion-Kultfigur aus dem Senegal denn selbst noch brauche? "Drei Minuten!", so der Wiedergänger von Bruce Darnell und Jorge González: "Hallo? Ich bin Top-Model!"

"Hier haben schon Sissi, Prinzessin Diana und alle Fürsten gefeiert"

Nur ein paar Stunden später nähern sich auch Shania und Davina diesem Ideal. "Für 250 Millionen renoviert, das kann man lassen", zeigt sich Papa Robert zufrieden und meint damit die neu erstrahlende historische Location. "Hier haben schon Sissi, Prinzessin Diana und alle Fürsten gefeiert", schwärmen die Mädchen von den Vorbildern eines richtig glücklichen Lebens. Flankiert vom exzentrischen Papis Loveday in Kleid und 1.-FC-Köln-Narrenkappe fallen sie in der Gesellschaft der Reichen und Skurrilen nicht weiter auf.

Nur Friseur Ozan, der ebenfalls mit von der Partie ist, schaut etwas zu tief ins Champagnerglas und fängt schnell an, "lustige Lieder zu singen" (Shania). Diese richten sich erkennbar an Davina und nähren damit Ozans Image als potentielles "Love Interest" der 18-Jährigen. Völlig unbeabsichtigt natürlich: "Immer, wenn ich Fotos von uns poste, greift das gleich die Presse auf", rollt Davina mit den Augen.

Schwiegersohn für Carmen Geiss?: "Er kann wirklich schön die Haare machen"

Auch dieser Abend bietet entsprechende Inspiration: Am nächsten Mittag taucht Ozan etwas zerknautscht in der Mädels-WG auf - nachdem er die Nacht wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit auf der Polizeistation verbracht hat. "Da sind die hier echt streng, passiert unseren Freunden dauernd", gibt sich Davina unbeeindruckt. "War kalt und einsam", erzählt Ozan. Doch Empathie darf er von Davina nicht erwarten: "Und das Zimmer? Wenigstens schön?"

Ob sich Ozan mit seinem Fauxpas als Geiss'scher Schwiegersohn in spe disqualifiziert hat, werden weitere Folgen und andere Plattformen klären. Dabei wäre es zumindest für Carmen so praktisch: "Er kann wirklich schön die Haare machen."