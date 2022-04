Nur wenige Stunden, nachdem bekannt wurde, dass Tesla-Chef Elon Musk Twitter für 44 Milliarden Dollar kaufen wird, verzeichnet der Kurznachrichtendienst offenbar den Verlust Tausender Nutzerkonten. Ablesbar ist dies an den Follerwzahlen zahlreicher Prominente. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama, dem auf Twitter die meisten Menschen folgen, hat schlagartig rund 300.000 Abonnenten weniger. Katy Perry, die hinter Justin Bieber auf Platz drei der Rangliste steht, verlor mehr als 200.000 Follower.

Rechts orientierte Politiker können sich derweil über einen starken Zulauf freuen: Die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene hatte am Tag vor der Übernahme durch Musk 539.000 Follower. Inzwischen folgen der 47-Jährigen über 647.000 Menschen. Der umstrittene rechtspopulistische brasilianische Präsident Jair Bolsonaro gewann fast 90.000 Follower binnen eines Tages. Auch der US-Republikaner Matt Gaetz freut sich: "Es ist wirklich bemerkenswert, wie konservative Konten heute massive Follower-Zuwächse verzeichnen", twitterte er am Dienstag.

It really is something how conservative accounts are getting massive follower increases today….