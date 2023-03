Bei der Oscar-Verleihung am Sonntag wurde "Nawalny" als beste Dokumentation ausgezeichnet. RTL holt den Film über die Vergiftung, Errettung und Verhaftung des unerschütterlichen Kremlkritikers nun kurzerhand ins Abendprogramm.

Von Alexei Nawalny lernen heißt, die Furcht vor Putin überwinden lernen. Der kanadische Filmemacher Daniel Roher baute dem russischen Oppositionellen ein Doku-Denkmal. Die jüngst mit einem Oscar ausgezeichnete Dokumentation "Nawalny" (2022) gibt es nun zu später Stunde bei RTL zu sehen - am Dienstag, 14. März, um 00.35 Uhr. Der knapp zweistündige Film ersetzt somit das ursprünglich geplante Programm, "Achtung Zollfahnder - Jagd auf Schmuggler".

Worum geht es in der Dokumentation?

"Nawalny", am Sonntag bei der 95. Oscar-Verleihung in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm" gekrönt, handelt im Kern vom Giftanschlag mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok im August 2020, den der Politiker nur knapp überlebte. Nach seiner Behandlung im Berliner Krankenhaus Charité, Genesung im Schwarzwald und Rückreise nach Russland wurde er verhaftet und zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Was Nawalny so gefährlich für Präsident Wladimir Putin, ja, zu seinem "Albtraum" und "Staatsfeind Nummer 1" macht, zeigt der erst 30-jährige Regisseur Roher in seinem Film.

"Nawalny" steht bereits seit Juni - und noch immer - bei RTL+ zum Abruf bereit.