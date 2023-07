Schluss mit Versteckspiel, Gerüchten und Vermutungen. "Modern Family"-Star Sofía Vergara (51) und ihr Ehemann Joe Manganiello (46) gaben bekannt, dass sie sich nach sieben Jahren scheiden lassen wollen.

Es begann mit einer Party und es endete mit einer. Vor siebeneinhalb Jahren heirateten die "Modern Family"-Darstellerin Sofía Vergara (in der Rolle der Gloria Delgado-Pritchett) und der ehemalige "Magic Mike XXL"-Schauspieler Joe Manganiello (in der Rolle des Big Dick Richie) bei einer Märchenhochzeit vor 400 geladenen Gästen. Jetzt wurde das Ehe-Ende öffentlich, nachdem Vergara eine Woche lang auf Capri ihren 51. Geburtstag gefeiert hatte. Mit vielen Freunden und rauschenden Partys - aber ohne Ehering und ohne ihren Gatten.

Sieben Tage nach dem Geburtstag gab es als verspätetes Geburtstageschenk die offizielle Erklärung, die "Page Six", der Boulevardableger der "New York Post", abdruckte. Darin erklären Vergara und ihr Noch-Ehemann (46): "Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen. Als zwei Menschen, die einander sehr lieben und füreinander sorgen, bitten wir in dieser neuen Phase unseres Lebens höflich um Respekt für unsere Privatsphäre."

Sofía Vergara feierte auf Capri Geburtstag - ohne ihren Mann

Die sachliche Erklärung beendet Spekulationen, denn Fans und auch Reporter hatten bereits Witterung aufgenommen. "Fragt sich auch jemand, wo Joe ist?", kommentierte ein Follower einen Post auf Vergaras Instagram-Account, der die Schauspielerin, eben noch als Gastjurorin bei "Germany's Next Topmodel" (ProSieben) aktiv, beim Feiern auf der italienischen Insel zeigte.

Aus dem Kreis derer, die auf Capri mitfeierten, wurde als offizielle Erklärung für Manganiellos Fehlen auf dem Eiland kolportiert, er könne aufgrund von Dreharbeiten in New Jersey für sein neues Filmprojekt "Nonnas" nicht mitreisen. Die Lüge klappte aber zusammen wie ein Kartenhaus, als nach den Drehbuchautoren auch die Schauspieler Amerikas in einen Streik traten - Manganiello wäre also durchaus abkömmlich gewesen. Kam aber nicht.

Und während Vergara fröhlich Urlaubs-Posts absetzte und sich auch bei einem Geburtstagsständchen im Restauant filmen ließ, reagierte Manganiello mit einer sehr sparsamen Geburtstagsnote auf seinem Instagram-Account: Auf Spanisch ließ er kurz und knapp wissen "Schönen Geburtstag, Sofia".

Sofía Vergara war Gastjurin bei "Germany's Next Topmodel"

Im Zuge der öffentlichen Scheidungsankündigung wurde auch bestätigt, dass die beiden schon seit Längerem voneinander getrennt leben. Offenbar trafen sie sich letztmals, als Vergara Manganiello am Drehset an der Ostküste Amerikas besuchte. Aber nicht lange blieb. In der Öffentlichkeit traten sie letztmals auf dem roten Teppich vor der Oscar-Party von "Vanity Fair" im März gemeinsam auf.

Jetzt also das Aus. Nur ein paar Monate vor dem achten Hochzeitstag. Am 22. November 2015 waren 400 Gäste in Palm Beach dabei, als sich die beiden ihr Ja-Wort gaben, darunter alle "Modern Family"-Kollegen von Vergara sowie Joes "Magic Mike"-Kumpel Channing Tatum.

Von Manganiello gab es bislang nichts zum Scheidungsthema zu hören. Eine der Captions von Vergara, einst die bestbezahlte Seriendarstellerin Amerikas, macht jetzt aber mehr Sinn. Zu einem Bild aus Capri schrieb sie bei Instagram vor wenigen Tagen: "Wenn dir das Leben Zitronen gibt, dann komm nach Italien und presse sie aus."